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На птицефабрику на Камчатке поставят новое поголовье кур

На птицефабрику на Камчатке поставят новое поголовье кур - 25.11.2024, ПРАЙМ

На птицефабрику на Камчатке поставят новое поголовье кур

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости️. Новое поголовье кур вместо тех, что были уничтожены из-за птичьего гриппа на Камчатке, поставят на птицефабрику | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T07:25+0300

2024-11-25T07:25+0300

2024-11-25T07:25+0300

сельское хозяйство

экономика

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости️. Новое поголовье кур вместо тех, что были уничтожены из-за птичьего гриппа на Камчатке, поставят на птицефабрику "Пионерское" в начале 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. "На сегодня на птицефабрике все куры уничтожены. В настоящий момент достигнуты договоренности с производителем птицы-молодки, которая произведет поставку кур в начале января. Также есть договоренность об использовании специального грузового самолета, на котором будут доставлены молодки", - говорится в сообщении. На птицефабрике проводятся подготовительные мероприятия для приема молодняка. В настоящее время на Камчатку продолжается доставка куриного яйца из других регионов. К 1 декабря будет поставлена очередная партия из десяти контейнеров. "До 1 декабря на Камчатку будут доставлены десять контейнеров с яйцами. Продукция будет распределена по магазинам региона, социальным учреждениям, а также на производства - в пекарни и кондитерские", - сообщает пресс-служба. Падеж птиц на птицефабрике в поселке Пионерский на Камчатке произошел 26 октября. На место оперативно выехали специалисты, провели необходимые мероприятия, в том числе отбор проб. Птицефабрика находится на карантине.

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сельское хозяйство, камчатка