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Турецкий Denizbank опроверг запрет карт Газпромбанка

Турецкий Denizbank опроверг запрет карт Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ

Турецкий Denizbank опроверг запрет карт Газпромбанка

Крупнейший турецкий Denizbank заявил в понедельник РИА Новости, что получает обращения в связи с проблемной ситуацией вокруг карт Газпромбанка, но речи о... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T10:10+0300

2024-11-25T10:10+0300

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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Крупнейший турецкий Denizbank заявил в понедельник РИА Новости, что получает обращения в связи с проблемной ситуацией вокруг карт Газпромбанка, но речи о каком-либо официальном запрете использования этих карт в стране нет."Да, обращения наподобие вашего (корреспондент РИА Новости также обратился на "горячую линию" банка с проблемой снятия наличных с карты Газпромбанка – ред.) имеются. Мы советуем обращаться непосредственно в сам банк", - сказала представительница финансовой организации в понедельник по телефону.По её словам, речи о запрете использования карт Газпромбанка на территории Турции нет."Мы пока не получали какой-либо официальный запрет на этот счет", - сказала представитель банка.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay. Представители трех крупнейших частных банков Турции - Denizbank, İş bankası и VakifBank заявили в воскресенье РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема со снятием наличных с банкоматов системная.Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде.

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