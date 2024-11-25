https://1prime.ru/20241125/karty-853060292.html
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах - 25.11.2024, ПРАЙМ
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах
Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах Нидерландов на выдачу наличных средств, выяснил корреспондент РИА Новости. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:01+0300
2024-11-25T11:01+0300
2024-11-25T11:02+0300
экономика
россия
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
ГААГА, 25 ноя - ПРАЙМ. Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах Нидерландов на выдачу наличных средств, выяснил корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные с карты Газпромбанка платежной системы Union Pay банкоматы в Нидерландах возвращают карту обратно, а на экране появляется надпись о том, что карта отклонена банковской системой. При этом, как рассказали агентству соотечественники, пользующиеся этой картой в Гааге, еще в четверг и пятницу утром снять средства с карты было возможно. В то же время приложение карты на смартфонах продолжает работать на территории Нидерландов. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://1prime.ru/20241125/karty-853058926.html
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_d66142b7f82e8f298586df572035f3d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нидерланды
Экономика, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах
Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах
ГААГА, 25 ноя - ПРАЙМ. Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах Нидерландов на выдачу наличных средств, выяснил корреспондент РИА Новости.
При попытке снять наличные с карты Газпромбанка платежной системы Union Pay банкоматы в Нидерландах возвращают карту обратно, а на экране появляется надпись о том, что карта отклонена банковской системой.
При этом, как рассказали агентству соотечественники, пользующиеся этой картой в Гааге, еще в четверг и пятницу утром снять средства с карты было возможно.
В то же время приложение карты на смартфонах продолжает работать на территории Нидерландов.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
Турецкий Denizbank опроверг запрет карт Газпромбанка