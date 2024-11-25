Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах - 25.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241125/karty-853060292.html
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах - 25.11.2024, ПРАЙМ
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах
Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах Нидерландов на выдачу наличных средств, выяснил корреспондент РИА Новости. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:01+0300
2024-11-25T11:02+0300
экономика
россия
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
ГААГА, 25 ноя - ПРАЙМ. Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах Нидерландов на выдачу наличных средств, выяснил корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные с карты Газпромбанка платежной системы Union Pay банкоматы в Нидерландах возвращают карту обратно, а на экране появляется надпись о том, что карта отклонена банковской системой. При этом, как рассказали агентству соотечественники, пользующиеся этой картой в Гааге, еще в четверг и пятницу утром снять средства с карты было возможно. В то же время приложение карты на смартфонах продолжает работать на территории Нидерландов. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://1prime.ru/20241125/karty-853058926.html
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_d66142b7f82e8f298586df572035f3d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нидерланды
Экономика, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
11:01 25.11.2024 (обновлено: 11:02 25.11.2024)
 
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах

Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© CC BY 2.0 / hmmmayor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 25 ноя - ПРАЙМ. Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах Нидерландов на выдачу наличных средств, выяснил корреспондент РИА Новости.
При попытке снять наличные с карты Газпромбанка платежной системы Union Pay банкоматы в Нидерландах возвращают карту обратно, а на экране появляется надпись о том, что карта отклонена банковской системой.
При этом, как рассказали агентству соотечественники, пользующиеся этой картой в Гааге, еще в четверг и пятницу утром снять средства с карты было возможно.
В то же время приложение карты на смартфонах продолжает работать на территории Нидерландов.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
Вид на Стамбул, Турция
Турецкий Denizbank опроверг запрет карт Газпромбанка
10:10
 
ЭкономикаРОССИЯНИДЕРЛАНДЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала