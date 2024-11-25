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Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах

Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах - 25.11.2024, ПРАЙМ

Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах

Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах Нидерландов на выдачу наличных средств, выяснил корреспондент РИА Новости. | 25.11.2024, ПРАЙМ

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ГААГА, 25 ноя - ПРАЙМ. Карты Газпромбанка платежной системы Union Pay перестали работать в банкоматах Нидерландов на выдачу наличных средств, выяснил корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные с карты Газпромбанка платежной системы Union Pay банкоматы в Нидерландах возвращают карту обратно, а на экране появляется надпись о том, что карта отклонена банковской системой. При этом, как рассказали агентству соотечественники, пользующиеся этой картой в Гааге, еще в четверг и пятницу утром снять средства с карты было возможно. В то же время приложение карты на смартфонах продолжает работать на территории Нидерландов. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.

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