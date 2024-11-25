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ЦБ Узбекистана объяснил блокировку карт UnionPay Газпромбанка

ЦБ Узбекистана объяснил блокировку карт UnionPay Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ Узбекистана объяснил блокировку карт UnionPay Газпромбанка

ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T12:31+0300

2024-11-25T12:31+0300

2024-11-25T12:31+0300

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карты

газпромбанк

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – ПРАЙМ. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане. "ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay", - сказал представитель ЦБ. ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.

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карты, газпромбанк, узбекистан