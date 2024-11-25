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ЦБ Узбекистана объяснил блокировку карт UnionPay Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241125/karty-853063322.html
ЦБ Узбекистана объяснил блокировку карт UnionPay Газпромбанка
ЦБ Узбекистана объяснил блокировку карт UnionPay Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ Узбекистана объяснил блокировку карт UnionPay Газпромбанка
ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:31+0300
2024-11-25T12:31+0300
экономика
карты
газпромбанк
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – ПРАЙМ. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане. "ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay", - сказал представитель ЦБ. ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
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карты, газпромбанк, узбекистан
Экономика, карты, Газпромбанк, УЗБЕКИСТАН
12:31 25.11.2024
 
ЦБ Узбекистана объяснил блокировку карт UnionPay Газпромбанка

ЦБ Узбекистана: карты UnionPay Газпромбанка в стране были заблокированы извне

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – ПРАЙМ. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане.
"ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay", - сказал представитель ЦБ.
ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Карты ГПБ платежной системы Union Pay перестали работать в Нидерландах
11:01
 
ЭкономикакартыГазпромбанкУЗБЕКИСТАН
 
 
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