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В Сербии перестали работать карты Union Pay Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241125/karty-853067482.html
В Сербии перестали работать карты Union Pay Газпромбанка
В Сербии перестали работать карты Union Pay Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Сербии перестали работать карты Union Pay Газпромбанка
Банковские карты Union Pay Газпромбанка не работают в Сербии, убедился корреспондент РИА Новости. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:53+0300
2024-11-25T14:54+0300
экономика
сербия
карты
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БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Банковские карты Union Pay Газпромбанка не работают в Сербии, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке использовать карту Union Pay Газпромбанка в банкомате крупного в Сербии представительства международного итальянского UniCredit Bank банкомат, принимающий карты сразу до введения пин-кода Union Pay написал "карта недействительна". Банкомат местного сербского Api Bank принял карту и запросил пин-код, после введения которого сообщил, что она недействительна. Сербский банк в госсобственности Поштанска штедионица также в своих банкоматах принимает карты системы Union Pay. При попытке использовать карту Газпромбанка банкомат запросил и принял пин-код, предложил выбрать язык и операцию, после выбора которой сообщил, что карта недействительна. В соцсетях граждане РФ в Сербии также сообщают о безуспешных попытках использования карт Union Pay Газпромбанка после пятницы. США в минувший четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
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сербия, карты
Экономика, СЕРБИЯ, карты
14:53 25.11.2024 (обновлено: 14:54 25.11.2024)
 
В Сербии перестали работать карты Union Pay Газпромбанка

РИА Новости: банковские карты Union Pay Газпромбанка не работают в Сербии

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
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БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Банковские карты Union Pay Газпромбанка не работают в Сербии, убедился корреспондент РИА Новости.
При попытке использовать карту Union Pay Газпромбанка в банкомате крупного в Сербии представительства международного итальянского UniCredit Bank банкомат, принимающий карты сразу до введения пин-кода Union Pay написал "карта недействительна".
Банкомат местного сербского Api Bank принял карту и запросил пин-код, после введения которого сообщил, что она недействительна.
Сербский банк в госсобственности Поштанска штедионица также в своих банкоматах принимает карты системы Union Pay. При попытке использовать карту Газпромбанка банкомат запросил и принял пин-код, предложил выбрать язык и операцию, после выбора которой сообщил, что карта недействительна.
В соцсетях граждане РФ в Сербии также сообщают о безуспешных попытках использования карт Union Pay Газпромбанка после пятницы.
США в минувший четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
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