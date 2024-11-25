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СМИ: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном
СМИ: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном - 25.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил возможное соглашение о прекращении огня с движением "Хезболла" в Ливане, но Израиль хочет внести некоторые... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T15:45+0300
2024-11-25T15:45+0300
2024-11-25T15:45+0300
политика
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил возможное соглашение о прекращении огня с движением "Хезболла" в Ливане, но Израиль хочет внести некоторые оговорки, сообщает CNN."Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время консультаций по безопасности с израильскими официальными лицами вечером в воскресенье предварительно одобрил появляющуюся сделку о прекращении огня с "Хезболах", - сказано в сообщении телеканала.С начала октября Израиль проводит наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана, продолжая также бомбардировки с воздуха. Конфликт стал причиной вынужденного перемещения для более миллиона человек, включая мирных жителей, а также привел к гибели шиитских лидеров. Несмотря на это, "Хезболла" продолжает сопротивление, ведя наземные бои и обстреливая израильскую территорию ракетами.
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израиль, ливан, хезболла
Политика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, Хезболла
СМИ: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном
CNN: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с "Хезболлой"
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил возможное соглашение о прекращении огня с движением "Хезболла" в Ливане, но Израиль хочет внести некоторые оговорки, сообщает
CNN.
"Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время консультаций по безопасности с израильскими официальными лицами вечером в воскресенье предварительно одобрил появляющуюся сделку о прекращении огня с "Хезболах", - сказано в сообщении телеканала.
С начала октября Израиль проводит наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана, продолжая также бомбардировки с воздуха. Конфликт стал причиной вынужденного перемещения для более миллиона человек, включая мирных жителей, а также привел к гибели шиитских лидеров. Несмотря на это, "Хезболла" продолжает сопротивление, ведя наземные бои и обстреливая израильскую территорию ракетами.
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