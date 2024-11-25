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Суд национализировал "Горбушкин двор" и Cherry Tower, пишет СМИ
Суд национализировал "Горбушкин двор" и Cherry Tower, пишет СМИ - 25.11.2024, ПРАЙМ
Суд национализировал "Горбушкин двор" и Cherry Tower, пишет СМИ
Мещанский суд Москвы удовлетворил иск ФССП о национализации имущества бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и связанных с ним структур, пишет РБК. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T08:44+0300
2024-11-25T08:44+0300
2024-11-25T08:44+0300
экономика
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ситуация с банком "югра"
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы удовлетворил иск ФССП о национализации имущества бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и связанных с ним структур, пишет РБК.Речь идет о 27 объектах недвижимости общей площадью свыше 1,5 миллиона квадратных метров. Среди активов — офисные комплексы "Красный богатырь" на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на Профсоюзной улице и "Фаворит" в Электролитном проезде, а также ТЦ "Горбушкин двор" и "Филион" в Багратионовском проезде.Иск был подан в марте, рассмотрение проходило в закрытом режиме. Суд не стал дожидаться вступления решения в силу и привел его к немедленному исполнению.Адвокат Хотина утверждает, что суд нарушил норму об исключительной подсудности.При этом ФССП утверждает, что Хотин не является собственником активов. В службе находится производство о взыскании 75,6 миллиарда рублей в пользу государства.До этого Хотин и его отец владели около 40 объектов недвижимости в Москве. Хотин начал приобретать нефтяные активы в 2010 году и стал владельцем банка "Югра" в 2012 году. Этот банк лишился лицензии в 2017 году, а сам Хотин был приговорен к девяти годам колонии. Позже он планировал отправиться на спецоперацию, но получил отказ Мосгорсуда.
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москва, алексей хотин, ситуация с банком "югра", фссп, суд, тц
Экономика, МОСКВА, Алексей Хотин, Ситуация с банком "Югра", ФССП, суд, ТЦ
Суд национализировал "Горбушкин двор" и Cherry Tower, пишет СМИ
РБК: суд по иску ФССП национализировал "Горбушкин двор" и Cherry Tower
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ.
Мещанский суд Москвы удовлетворил иск ФССП о национализации имущества бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и связанных с ним структур, пишет РБК
.
Речь идет о 27 объектах недвижимости общей площадью свыше 1,5 миллиона квадратных метров. Среди активов — офисные комплексы "Красный богатырь" на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на Профсоюзной улице и "Фаворит" в Электролитном проезде, а также ТЦ "Горбушкин двор" и "Филион" в Багратионовском проезде.
Иск был подан в марте, рассмотрение проходило в закрытом режиме. Суд не стал дожидаться вступления решения в силу и привел его к немедленному исполнению.
Суд начал банкротство экс-бенефициара банка "Югра" Хотина
Адвокат Хотина утверждает, что суд нарушил норму об исключительной подсудности.
При этом ФССП утверждает, что Хотин не является собственником активов. В службе находится производство о взыскании 75,6 миллиарда рублей в пользу государства.
До этого Хотин и его отец владели около 40 объектов недвижимости в Москве. Хотин начал приобретать нефтяные активы в 2010 году и стал владельцем банка "Югра" в 2012 году. Этот банк лишился лицензии в 2017 году, а сам Хотин был приговорен к девяти годам колонии. Позже он планировал отправиться на спецоперацию, но получил отказ Мосгорсуда.