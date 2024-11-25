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В России снизился средний автомобильный кредит

В России снизился средний автомобильный кредит - 25.11.2024, ПРАЙМ

В России снизился средний автомобильный кредит

Средний размер автомобильного кредита в России в октябре сократился на 8,7% относительно показателя за аналогичный период годом ранее, до 1,4 миллиона рублей,... | 25.11.2024, ПРАЙМ

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нбки

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Средний размер автомобильного кредита в России в октябре сократился на 8,7% относительно показателя за аналогичный период годом ранее, до 1,4 миллиона рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "Это самое низкое значение данного показателя за последние шесть месяцев, и одно из самых низких за год (ниже только в апреле 2024 года - 1,39 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний кредит сократился более существенно - на 8,7% (в октябре 2023 года - 1,54 миллиона рублей), добавляется там. В региональном разрезе среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер кредита был отмечен в Москве (1,96 миллиона рублей), Московской области (1,69 миллиона), Санкт-Петербурге (1,68 миллиона), а также в Ленинградской и Новосибирской областях - по 1,57 миллиона рублей соответственно. Что касается динамики по отношению к сентябрю, то самое серьезное сокращение среднего размера кредита среди них продемонстрировали Оренбургская (-10,5%) и Самарская (-8,1%) области, Татарстан (-7,7%), а также Чувашия (-6,9%) и Крым (-5,9%). В то же время рост среднего размера кредита был в Новосибирской области (+4,2%), Москве (+3,8%), Санкт-Петербурге (+2,6%), а также в Московской (+0,5%) и Тульской (+0,3%) областях.

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россия, нбки