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Кредиты для покупки товаров появились на Wildberries
Кредиты для покупки товаров появились на Wildberries - 25.11.2024, ПРАЙМ
Кредиты для покупки товаров появились на Wildberries
Объединенная компания Wildberries и Russ совместно с банками-партнерами запустила кредиты на маркетплейсе - их можно оформить для покупок от 30 тысяч рублей,... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:02+0300
2024-11-25T09:02+0300
2024-11-25T09:02+0300
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries и Russ совместно с банками-партнерами запустила кредиты на маркетплейсе - их можно оформить для покупок от 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе компании. "Wildberries & Russ совместно с банками-партнерами запустила сервис кредитования покупателей в мобильном приложении. Специально разработанный сервис позволяет оформить кредит в несколько кликов. Теперь пользователи могут выбрать способ оплаты "Кредит" при оформлении покупок от 30 000 рублей в зависимости от категории товара. Сервис сделает покупки на Wildberries еще проще и доступнее, а покупателям позволит лучше управлять бюджетом", - сказали в компании. Чтобы оформить покупку с использованием кредита, покупателю нужно выбрать раздел "Кредит" в способах оплаты и отправить заявку со своим номером телефона и паспортными данными. Банки в течение нескольких минут должны прислать решение по заявке. Дальше покупатель выбирает понравившееся предложение от банка-партнера с подходящим ему сроком, размером ежемесячного платежа и процентной ставкой и оформляет покупку как обычно. Кредитный договор с банком, а также расчет процентов начинают действовать только после того, как покупатель забрал покупку на пункте выдачи или у курьера. Запуск таких кредитов, уточнили в пресс-службе, является продолжением стратегии компании по развитию финансовых сервисов на платформе. "Продавцам же этот инструмент поможет увеличить продажи в категориях с высоким средним чеком, где покупатели не всегда могут себе позволить внести большую сумму за товар единовременно. При этом продавцы получают сразу полную стоимость товара", - добавили в компании. Там же отметили, что ранее на Wildberries тестировалась опция кредитования при оформлении заказов через сайт, с запуском в мобильном приложении эта функция доступна всем российским клиентам маркетплейса.
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россия, wildberries
Экономика, РОССИЯ, Wildberries
Кредиты для покупки товаров появились на Wildberries
Wildberries и Russ вместе с банками-партнерами запустили кредиты на маркетплейсе
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries и Russ совместно с банками-партнерами запустила кредиты на маркетплейсе - их можно оформить для покупок от 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе компании.
"Wildberries & Russ совместно с банками-партнерами запустила сервис кредитования покупателей в мобильном приложении. Специально разработанный сервис позволяет оформить кредит в несколько кликов. Теперь пользователи могут выбрать способ оплаты "Кредит" при оформлении покупок от 30 000 рублей в зависимости от категории товара. Сервис сделает покупки на Wildberries еще проще и доступнее, а покупателям позволит лучше управлять бюджетом", - сказали в компании.
Чтобы оформить покупку с использованием кредита, покупателю нужно выбрать раздел "Кредит" в способах оплаты и отправить заявку со своим номером телефона и паспортными данными. Банки в течение нескольких минут должны прислать решение по заявке. Дальше покупатель выбирает понравившееся предложение от банка-партнера с подходящим ему сроком, размером ежемесячного платежа и процентной ставкой и оформляет покупку как обычно.
Кредитный договор с банком, а также расчет процентов начинают действовать только после того, как покупатель забрал покупку на пункте выдачи или у курьера.
Запуск таких кредитов, уточнили в пресс-службе, является продолжением стратегии компании по развитию финансовых сервисов на платформе. "Продавцам же этот инструмент поможет увеличить продажи в категориях с высоким средним чеком, где покупатели не всегда могут себе позволить внести большую сумму за товар единовременно. При этом продавцы получают сразу полную стоимость товара", - добавили в компании.
Там же отметили, что ранее на Wildberries тестировалась опция кредитования при оформлении заказов через сайт, с запуском в мобильном приложении эта функция доступна всем российским клиентам маркетплейса.
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