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В Крыму национализировали предприятия украинских олигархов
В Крыму национализировали предприятия украинских олигархов - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму национализировали предприятия украинских олигархов
Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии, сообщил РИА Новости глава крымского... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T03:17+0300
2024-11-25T03:17+0300
2024-11-25T03:17+0300
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россия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе продолжат процесс национализации имущества собственников, враждебно настроенных по отношению к России. С 2022 года в регионе национализировали 3,5 тысячи объектов, реализация имущества уже принесла в бюджет свыше 4,5 миллиарда рублей.
"Здесь важно отметить, что у национализированных предприятий, которые принадлежали украинским олигархам, появились новые собственники. Предприятия работают, даже стали зарабатывать больше, так как были ликвидированы "серые схемы". Появились нормальные инвесторы, которые занимаются предприятиями, заинтересованы в их развитии", - сказал Константинов.
По его словам, в результате крымская экономика получает дополнительные перспективы.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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бизнес, россия, крым, симферополь, сергей аксенов, владимир зеленский
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, Сергей Аксенов, Владимир Зеленский
В Крыму национализировали предприятия украинских олигархов
В Крыму национализированные предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе продолжат процесс национализации имущества собственников, враждебно настроенных по отношению к России. С 2022 года в регионе национализировали 3,5 тысячи объектов, реализация имущества уже принесла в бюджет свыше 4,5 миллиарда рублей.
"Здесь важно отметить, что у национализированных предприятий, которые принадлежали украинским олигархам, появились новые собственники. Предприятия работают, даже стали зарабатывать больше, так как были ликвидированы "серые схемы". Появились нормальные инвесторы, которые занимаются предприятиями, заинтересованы в их развитии", - сказал Константинов.
По его словам, в результате крымская экономика получает дополнительные перспективы.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.