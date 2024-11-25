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В Крыму национализировали предприятия украинских олигархов

В Крыму национализировали предприятия украинских олигархов - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Крыму национализировали предприятия украинских олигархов

Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии, сообщил РИА Новости глава крымского... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T03:17+0300

2024-11-25T03:17+0300

2024-11-25T03:17+0300

бизнес

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россия

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе продолжат процесс национализации имущества собственников, враждебно настроенных по отношению к России. С 2022 года в регионе национализировали 3,5 тысячи объектов, реализация имущества уже принесла в бюджет свыше 4,5 миллиарда рублей. "Здесь важно отметить, что у национализированных предприятий, которые принадлежали украинским олигархам, появились новые собственники. Предприятия работают, даже стали зарабатывать больше, так как были ликвидированы "серые схемы". Появились нормальные инвесторы, которые занимаются предприятиями, заинтересованы в их развитии", - сказал Константинов. По его словам, в результате крымская экономика получает дополнительные перспективы. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

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бизнес, россия, крым, симферополь, сергей аксенов, владимир зеленский