https://1prime.ru/20241125/lada-853062077.html

"АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura в дилерские центры и заказчикам

"АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura в дилерские центры и заказчикам - 25.11.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura в дилерские центры и заказчикам

Компания "АвтоВАЗ" начала отгрузки автомобилей Lada Aura дилерским центрам, государственным и корпоративным заказчикам, сообщила пресс-служба компании. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T12:06+0300

2024-11-25T12:06+0300

2024-11-25T12:06+0300

россия

автоваз

lada aura

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" начала отгрузки автомобилей Lada Aura дилерским центрам, государственным и корпоративным заказчикам, сообщила пресс-служба компании. "АвтоВАЗ начал отгрузки бизнес-седанов Lada Aura. Автомобили отправятся государственным и корпоративным заказчикам, а также в дилерские центры", - говорится в сообщении В компании уточнили, что первые поставляемые машины изготовлены в максимальной комплектации Status, которая предусматривает обивку салона натуральной кожей. А для защиты лакокрасочного покрытия кузова всех отгружаемых Aura оклеиваются защитной пленкой.

https://1prime.ru/20241120/lada-852944244.html

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россия, автоваз, lada aura