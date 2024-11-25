https://1prime.ru/20241125/lada-853062077.html
"АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura в дилерские центры и заказчикам
"АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura в дилерские центры и заказчикам - 25.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura в дилерские центры и заказчикам
Компания "АвтоВАЗ" начала отгрузки автомобилей Lada Aura дилерским центрам, государственным и корпоративным заказчикам, сообщила пресс-служба компании. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:06+0300
2024-11-25T12:06+0300
2024-11-25T12:06+0300
россия
автоваз
lada aura
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" начала отгрузки автомобилей Lada Aura дилерским центрам, государственным и корпоративным заказчикам, сообщила пресс-служба компании. "АвтоВАЗ начал отгрузки бизнес-седанов Lada Aura. Автомобили отправятся государственным и корпоративным заказчикам, а также в дилерские центры", - говорится в сообщении В компании уточнили, что первые поставляемые машины изготовлены в максимальной комплектации Status, которая предусматривает обивку салона натуральной кожей. А для защиты лакокрасочного покрытия кузова всех отгружаемых Aura оклеиваются защитной пленкой.
https://1prime.ru/20241120/lada-852944244.html
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россия, автоваз, lada aura
РОССИЯ, АвтоВАЗ, LADA AURA
"АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura в дилерские центры и заказчикам
"АвтоВАЗ" начал отгрузки автомобилей Lada Aura в дилерские центры и заказчикам
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" начала отгрузки автомобилей Lada Aura дилерским центрам, государственным и корпоративным заказчикам, сообщила пресс-служба компании.
"АвтоВАЗ начал отгрузки бизнес-седанов Lada Aura. Автомобили отправятся государственным и корпоративным заказчикам, а также в дилерские центры", - говорится в сообщении
В компании уточнили, что первые поставляемые машины изготовлены в максимальной комплектации Status, которая предусматривает обивку салона натуральной кожей. А для защиты лакокрасочного покрытия кузова всех отгружаемых Aura оклеиваются защитной пленкой.
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura