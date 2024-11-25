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Минздрав признали виновным в регистрации лекарства по подложным документам - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Минздрав признали виновным в регистрации лекарства по подложным документам
Минздрав признали виновным в регистрации лекарства по подложным документам - 25.11.2024, ПРАЙМ
Минздрав признали виновным в регистрации лекарства по подложным документам
Девятый арбитражный апелляционный суд Москве признал Минздрав России виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по поддельным... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T08:35+0300
2024-11-25T08:35+0300
минздрав рф
суд
индия
лекарства
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд Москве признал Минздрав России виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по поддельным документам, пишут "Известия".Установлено, что компания "Джодас Экспоим" предоставила поддельное письмо-согласие на использование субстанции, произведенной другой индийской компанией "Копран Ризерч Лабораториз Лимитед". Минздрав не проверил подлинность документов и не приостановил регистрацию препарата.В итоге суд обязал Минздрав отменить регистрацию препарата "Биапенем" и исключить его из реестра лекарственных средств. Также Минздрав должен выплатить компании "Копран Ризерч" расходы по уплате госпошлины.Минздрав не планирует обжаловать решение суда. Отмечается, что ведомство выдает разрешения и регистрирует препараты на основе предоставленных документов и образцов. Эксперты считают, что вина Минздрава отсутствует, так как ведомство не может проверить подлинность документов.С лекарствами, произведенными "Джодас Экспоим", и раньше возникали проблемы в России. В мае 2024 года Росздравнадзор выявил в обращении партию препарата "Фулвестрант", качество которого не отвечало установленным требованиям. В июне 2024 года на границе заблокировали партию антибиотика цефепим + сульбактам из-за нейротоксичности. В 2022 году Росздравнадзор выявил серии препаратов с механическими частицами, токсичностью и пирогенностью.
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минздрав рф, суд, индия, лекарства
Минздрав РФ, суд, ИНДИЯ, лекарства
08:35 25.11.2024
 
Минздрав признали виновным в регистрации лекарства по подложным документам

Суд признал Минздрав виновным в регистрации антибиотика по подложным документам

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд Москве признал Минздрав России виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по поддельным документам, пишут "Известия".
Установлено, что компания "Джодас Экспоим" предоставила поддельное письмо-согласие на использование субстанции, произведенной другой индийской компанией "Копран Ризерч Лабораториз Лимитед". Минздрав не проверил подлинность документов и не приостановил регистрацию препарата.
В итоге суд обязал Минздрав отменить регистрацию препарата "Биапенем" и исключить его из реестра лекарственных средств. Также Минздрав должен выплатить компании "Копран Ризерч" расходы по уплате госпошлины.
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Минздрав не планирует обжаловать решение суда. Отмечается, что ведомство выдает разрешения и регистрирует препараты на основе предоставленных документов и образцов. Эксперты считают, что вина Минздрава отсутствует, так как ведомство не может проверить подлинность документов.
С лекарствами, произведенными "Джодас Экспоим", и раньше возникали проблемы в России. В мае 2024 года Росздравнадзор выявил в обращении партию препарата "Фулвестрант", качество которого не отвечало установленным требованиям. В июне 2024 года на границе заблокировали партию антибиотика цефепим + сульбактам из-за нейротоксичности. В 2022 году Росздравнадзор выявил серии препаратов с механическими частицами, токсичностью и пирогенностью.
 
Минздрав РФсудИНДИЯлекарства
 
 
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