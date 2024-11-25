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Минздрав признали виновным в регистрации лекарства по подложным документам

Минздрав признали виновным в регистрации лекарства по подложным документам - 25.11.2024, ПРАЙМ

Минздрав признали виновным в регистрации лекарства по подложным документам

Девятый арбитражный апелляционный суд Москве признал Минздрав России виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по поддельным... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T08:35+0300

2024-11-25T08:35+0300

2024-11-25T08:35+0300

минздрав рф

суд

индия

лекарства

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд Москве признал Минздрав России виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по поддельным документам, пишут "Известия".Установлено, что компания "Джодас Экспоим" предоставила поддельное письмо-согласие на использование субстанции, произведенной другой индийской компанией "Копран Ризерч Лабораториз Лимитед". Минздрав не проверил подлинность документов и не приостановил регистрацию препарата.В итоге суд обязал Минздрав отменить регистрацию препарата "Биапенем" и исключить его из реестра лекарственных средств. Также Минздрав должен выплатить компании "Копран Ризерч" расходы по уплате госпошлины.Минздрав не планирует обжаловать решение суда. Отмечается, что ведомство выдает разрешения и регистрирует препараты на основе предоставленных документов и образцов. Эксперты считают, что вина Минздрава отсутствует, так как ведомство не может проверить подлинность документов.С лекарствами, произведенными "Джодас Экспоим", и раньше возникали проблемы в России. В мае 2024 года Росздравнадзор выявил в обращении партию препарата "Фулвестрант", качество которого не отвечало установленным требованиям. В июне 2024 года на границе заблокировали партию антибиотика цефепим + сульбактам из-за нейротоксичности. В 2022 году Росздравнадзор выявил серии препаратов с механическими частицами, токсичностью и пирогенностью.

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минздрав рф, суд, индия, лекарства