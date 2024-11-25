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В Литве после крушения самолета загорелся двухэтажный жилой дом
В Литве после крушения самолета загорелся двухэтажный жилой дом - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Литве после крушения самолета загорелся двухэтажный жилой дом
В результате крушения под Вильнюсом самолета компании DHL загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает портал LRT, ссылаясь на данные пожарной службы. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:35+0300
2024-11-25T09:35+0300
2024-11-25T09:35+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В результате крушения под Вильнюсом самолета компании DHL загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает портал LRT, ссылаясь на данные пожарной службы."Двухэтажный жилой дом горит открытым пламенем", - сообщает портал, цитируя представителя департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD). Ранее сообщалось, что самолет компании DHL направлялся в Литву из Лейпцига, потерпел крушение и упал рядом с жилым домом. В результате происшествия погибли два человека, один из которых пилот самолета. Более того, четыре человека получили ранения.
https://1prime.ru/20241125/samolet-853057288.html
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Происшествия, ЛИТВА, крушение самолета
В Литве после крушения самолета загорелся двухэтажный жилой дом
LRT: пожар охватил двухэтажный жилой дом в Литве после крушения самолета DHL
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В результате крушения под Вильнюсом самолета компании DHL загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает портал LRT, ссылаясь на данные пожарной службы.
"Двухэтажный жилой дом горит открытым пламенем", - сообщает портал, цитируя представителя департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD).
Ранее сообщалось, что самолет компании DHL направлялся в Литву из Лейпцига, потерпел крушение и упал рядом с жилым домом. В результате происшествия погибли два человека, один из которых пилот самолета. Более того, четыре человека получили ранения.
Появились подробности о разбившемся в Литве самолете