https://1prime.ru/20241125/litva-853057689.html

В Литве после крушения самолета загорелся двухэтажный жилой дом

В Литве после крушения самолета загорелся двухэтажный жилой дом - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Литве после крушения самолета загорелся двухэтажный жилой дом

В результате крушения под Вильнюсом самолета компании DHL загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает портал LRT, ссылаясь на данные пожарной службы. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T09:35+0300

2024-11-25T09:35+0300

2024-11-25T09:35+0300

происшествия

литва

крушение самолета

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В результате крушения под Вильнюсом самолета компании DHL загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает портал LRT, ссылаясь на данные пожарной службы."Двухэтажный жилой дом горит открытым пламенем", - сообщает портал, цитируя представителя департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD). Ранее сообщалось, что самолет компании DHL направлялся в Литву из Лейпцига, потерпел крушение и упал рядом с жилым домом. В результате происшествия погибли два человека, один из которых пилот самолета. Более того, четыре человека получили ранения.

https://1prime.ru/20241125/samolet-853057288.html

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литва, крушение самолета