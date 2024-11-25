https://1prime.ru/20241125/litva-853060445.html
В полиции Литвы допустили теракт в качестве версии крушения самолета
В полиции Литвы допустили теракт в качестве версии крушения самолета - 25.11.2024, ПРАЙМ
В полиции Литвы допустили теракт в качестве версии крушения самолета
Литовская полиция рассматривает различные версии крушения самолета DHL, в том числе и теракт, передает портал LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:09+0300
2024-11-25T11:09+0300
2024-11-25T11:09+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Литовская полиция рассматривает различные версии крушения самолета DHL, в том числе и теракт, передает портал LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса."Паулаускас заявил, что терроризм "не может быть исключен", - сказано в сообщении.Отмечается, что, скорее всего, причиной является техническая неисправность или человеческий фактор. Расследование и сбор доказательств может занять целую неделю.Ранее сообщалось, что самолет компании DHL направлялся в Литву из Лейпцига, потерпел крушение и упал рядом с жилым домом. В результате происшествия погибли два человека, один из которых пилот самолета. Более того, четыре человека получили ранения.
https://1prime.ru/20241125/samolet-853058694.html
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Происшествия, ЛИТВА, самолет
В полиции Литвы допустили теракт в качестве версии крушения самолета
LRT: В полиции Литвы допустили теракт в качестве версии крушения самолета
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Литовская полиция рассматривает различные версии крушения самолета DHL, в том числе и теракт, передает портал LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса.
"Паулаускас заявил, что терроризм "не может быть исключен", - сказано в сообщении.
Отмечается, что, скорее всего, причиной является техническая неисправность или человеческий фактор. Расследование и сбор доказательств может занять целую неделю.
Ранее сообщалось, что самолет компании DHL направлялся в Литву из Лейпцига, потерпел крушение и упал рядом с жилым домом. В результате происшествия погибли два человека, один из которых пилот самолета. Более того, четыре человека получили ранения.
Названа предварительная причина крушения самолета DHL в Литве