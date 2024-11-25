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Источник сообщил, когда Ливан может объявить о прекращении огня с Израилем
Источник сообщил, когда Ливан может объявить о прекращении огня с Израилем - 25.11.2024, ПРАЙМ
Источник сообщил, когда Ливан может объявить о прекращении огня с Израилем
Есть основания полагать, что и.о. премьера Ливана Наджиб Микати объявит о прекращении огня с Израилем в среду, передал источник в ливанских политических кругах. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T22:35+0300
2024-11-25T22:35+0300
2024-11-25T22:36+0300
соглашение
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Есть основания полагать, что и.о. премьера Ливана Наджиб Микати объявит о прекращении огня с Израилем в среду, передал источник в ливанских политических кругах.Как отметил источник, соглашение достигло успеха, и "премьер-министр Наджиб Микати объявит о прекращении огня от имени Ливана в ближайшие два дня, вероятней всего, в среду".Вместе с тем источник рассказал, что соглашение о прекращении огня содержит пункт о проведении в Ливане президентских выборов, которые не проводились с конца 2022 года после того, как закончилась каденции экс-президента Мишеля Ауна.Средства массовой информации Ливана, ссылаясь на свои источники, передают, что невыполнение какого-либо пункта договора одной из сторон будет расцениваться как срыв всех достигнутых договоренностей и чревато новой эскалацией.
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соглашение
Источник сообщил, когда Ливан может объявить о прекращении огня с Израилем
Источник: Ливанские власти могут объявить о прекращении огня с Израилем в среду
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Есть основания полагать, что и.о. премьера Ливана Наджиб Микати объявит о прекращении огня с Израилем в среду, передал источник в ливанских политических кругах.
Как отметил источник, соглашение достигло успеха, и "премьер-министр Наджиб Микати объявит о прекращении огня от имени Ливана в ближайшие два дня, вероятней всего, в среду".
Вместе с тем источник рассказал, что соглашение о прекращении огня содержит пункт о проведении в Ливане президентских выборов, которые не проводились с конца 2022 года после того, как закончилась каденции экс-президента Мишеля Ауна.
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Средства массовой информации Ливана, ссылаясь на свои источники, передают, что невыполнение какого-либо пункта договора одной из сторон будет расцениваться как срыв всех достигнутых договоренностей и чревато новой эскалацией.