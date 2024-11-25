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В ВАРПЭ заявили о минимальном с 2005 года вылове лососевых в России - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В ВАРПЭ заявили о минимальном с 2005 года вылове лососевых в России
В ВАРПЭ заявили о минимальном с 2005 года вылове лососевых в России - 25.11.2024, ПРАЙМ
В ВАРПЭ заявили о минимальном с 2005 года вылове лососевых в России
Вылов лососевых в России на данный момент "едва ли достигает" 235,4 тысяч тонн, что является минимальным значением почти за 20 лет, рассказали во Всероссийской... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T13:14+0300
2024-11-25T13:14+0300
россия
варпэ
вылов лососей
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вылов лососевых в России на данный момент "едва ли достигает" 235,4 тысяч тонн, что является минимальным значением почти за 20 лет, рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).Отмечается, что за всю историю наблюдений за выловом этого вида рыбы Россия установила рекорд в 2018 и 2023 году, добыв 685 тысяч и 609 тысяч тонн соответственно. Тем не менее, в соответствии с прогнозами, в ближайшие пять-семь лет "не стоит ждать рекордных уловов". Так, отмечается, что практически все добытчики лосося работают на кредитных деньгах, а затраты на обслуживание банковских займов выросли более чем вдвое к 2023 году. Согласно ожиданиям Росрыболовства, по результатам текущего года вылов лососевых составит около 250–260 тысяч тонн.
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россия, варпэ, вылов лососей
РОССИЯ, ВАРПЭ, вылов лососей
13:14 25.11.2024
 
В ВАРПЭ заявили о минимальном с 2005 года вылове лососевых в России

ВАРПЭ: вылов лососевых в России упал до минимума с 2005 года

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа рыбы в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа рыбы в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вылов лососевых в России на данный момент "едва ли достигает" 235,4 тысяч тонн, что является минимальным значением почти за 20 лет, рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Отмечается, что за всю историю наблюдений за выловом этого вида рыбы Россия установила рекорд в 2018 и 2023 году, добыв 685 тысяч и 609 тысяч тонн соответственно. Тем не менее, в соответствии с прогнозами, в ближайшие пять-семь лет "не стоит ждать рекордных уловов".
Так, отмечается, что практически все добытчики лосося работают на кредитных деньгах, а затраты на обслуживание банковских займов выросли более чем вдвое к 2023 году.
Согласно ожиданиям Росрыболовства, по результатам текущего года вылов лососевых составит около 250–260 тысяч тонн.
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РОССИЯВАРПЭвылов лососей
 
 
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