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"Отвлекает внимание". Макрона поставили на место из-за Украины - 25.11.2024, ПРАЙМ
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"Отвлекает внимание". Макрона поставили на место из-за Украины
"Отвлекает внимание". Макрона поставили на место из-за Украины - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Отвлекает внимание". Макрона поставили на место из-за Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен за счет Украины отвлечь внимание от проблем в собственном государстве. Таким мнением в социальной сети X поделился... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:22+0300
2024-11-25T16:22+0300
политика
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен за счет Украины отвлечь внимание от проблем в собственном государстве. Таким мнением в социальной сети X поделился лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Макрон, не способный гарантировать нашу безопасность во Франции, предпочитает отвлекать внимание, подвергая опасности нашу страну и тратя миллиарды на Украину!" — заметил политик.Французский лидер ранее приветствовал решение США разрешить Украине нанести удар по России, а французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО.В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
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франция, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
16:22 25.11.2024
 
"Отвлекает внимание". Макрона поставили на место из-за Украины

Политик Дюпон-Эньян: Макрон Украиной отвлекает внимание от проблем во Франции

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен за счет Украины отвлечь внимание от проблем в собственном государстве. Таким мнением в социальной сети X поделился лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Макрон, не способный гарантировать нашу безопасность во Франции, предпочитает отвлекать внимание, подвергая опасности нашу страну и тратя миллиарды на Украину!" — заметил политик.
Французский лидер ранее приветствовал решение США разрешить Украине нанести удар по России, а французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО.
В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
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ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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