https://1prime.ru/20241125/makron-853070403.html

"Отвлекает внимание". Макрона поставили на место из-за Украины

"Отвлекает внимание". Макрона поставили на место из-за Украины - 25.11.2024, ПРАЙМ

"Отвлекает внимание". Макрона поставили на место из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен за счет Украины отвлечь внимание от проблем в собственном государстве. Таким мнением в социальной сети X поделился... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:22+0300

2024-11-25T16:22+0300

2024-11-25T16:22+0300

политика

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен за счет Украины отвлечь внимание от проблем в собственном государстве. Таким мнением в социальной сети X поделился лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Макрон, не способный гарантировать нашу безопасность во Франции, предпочитает отвлекать внимание, подвергая опасности нашу страну и тратя миллиарды на Украину!" — заметил политик.Французский лидер ранее приветствовал решение США разрешить Украине нанести удар по России, а французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО.В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

https://1prime.ru/20241123/bayden-853034969.html

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франция, эммануэль макрон