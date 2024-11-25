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"Пожалуйста": на Украине попросили Маска о помощи - 25.11.2024, ПРАЙМ
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"Пожалуйста": на Украине попросили Маска о помощи
"Пожалуйста": на Украине попросили Маска о помощи - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Пожалуйста": на Украине попросили Маска о помощи
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск должен провести на Украине аудит. С такой просьбой в социальной сети Х к нему обратилась киевская... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:30+0300
2024-11-25T09:30+0300
политика
украина
сша
илон маск
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск должен провести на Украине аудит. С такой просьбой в социальной сети Х к нему обратилась киевская журналистка Диана Панченко."Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине", — написала она.По словам Панченко, на энергозащиту в стране было потрачено четыре миллиарда долларов, и государство собирается списать еще два миллиарда после российских ударов. Журналистка также указала на то, что Мустафа Найем, которого она называет марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса, был назначен ответственным за энергетическую безопасность Украиныю.Панченко призвала Маска провести аудит, чтобы выявить возможные коррупционные схемы и неэффективные расходы в энергетической сфере Украины.
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украина, сша, илон маск
Политика, УКРАИНА, США, Илон Маск
09:30 25.11.2024
 
"Пожалуйста": на Украине попросили Маска о помощи

Журналистка Панченко призвала Илона Маска провести аудит на Украине

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск должен провести на Украине аудит. С такой просьбой в социальной сети Х к нему обратилась киевская журналистка Диана Панченко.
"Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине", — написала она.
По словам Панченко, на энергозащиту в стране было потрачено четыре миллиарда долларов, и государство собирается списать еще два миллиарда после российских ударов. Журналистка также указала на то, что Мустафа Найем, которого она называет марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса, был назначен ответственным за энергетическую безопасность Украиныю.
Панченко призвала Маска провести аудит, чтобы выявить возможные коррупционные схемы и неэффективные расходы в энергетической сфере Украины.
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