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Чистая прибыль Московской биржи выросла на 61,3 процента

Чистая прибыль Московской биржи выросла на 61,3 процента - 25.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Московской биржи выросла на 61,3 процента

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в третьем квартале 2024 года выросла на 61,3% в годовом выражении, до 23,031 миллиарда рублей, следует из сообщения... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T09:57+0300

2024-11-25T09:57+0300

2024-11-25T09:57+0300

россия

мосбиржа

чистая прибыль

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в третьем квартале 2024 года выросла на 61,3% в годовом выражении, до 23,031 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки. Комиссионные доходы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%, до 14,864 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в третьем квартале увеличился на 43,5%, до 29,537 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20241122/valyuta-853029335.html

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россия, мосбиржа, чистая прибыль