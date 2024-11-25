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Чистая прибыль Московской биржи выросла на 61,3 процента
Чистая прибыль Московской биржи выросла на 61,3 процента - 25.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Московской биржи выросла на 61,3 процента
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в третьем квартале 2024 года выросла на 61,3% в годовом выражении, до 23,031 миллиарда рублей, следует из сообщения... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:57+0300
2024-11-25T09:57+0300
2024-11-25T09:57+0300
россия
мосбиржа
чистая прибыль
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в третьем квартале 2024 года выросла на 61,3% в годовом выражении, до 23,031 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки. Комиссионные доходы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%, до 14,864 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в третьем квартале увеличился на 43,5%, до 29,537 миллиарда рублей.
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россия, мосбиржа, чистая прибыль
РОССИЯ, Мосбиржа, чистая прибыль
Чистая прибыль Московской биржи выросла на 61,3 процента
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в III квартале выросла до 23 миллиардов рублей
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в третьем квартале 2024 года выросла на 61,3% в годовом выражении, до 23,031 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки.
Комиссионные доходы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%, до 14,864 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в третьем квартале увеличился на 43,5%, до 29,537 миллиарда рублей.
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