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В НАТО рассказали, что делало неэффективными поставки оружия Украине
В НАТО рассказали, что делало неэффективными поставки оружия Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
В НАТО рассказали, что делало неэффективными поставки оружия Украине
Задержки в поставках военной помощи Украине делали предоставленное оружие крайне неэффективным. Такое признание сделал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:00+0300
2024-11-25T14:00+0300
2024-11-25T14:00+0300
вооружения
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Задержки в поставках военной помощи Украине делали предоставленное оружие крайне неэффективным. Такое признание сделал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. "Мы оказали Украине беспрецедентную помощь… Но надо признать, что задержки поставок и слишком долгое принятие таких решений приводило к тому, что эти поставки не имели должной эффективности", - сказал он в ходе конференции в Брюсселе. В то же время Бауэр выразил уверенность, что западные государства буду продолжать помогать Украине в будущем.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, нато, военная помощь украине
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, военная помощь Украине
В НАТО рассказали, что делало неэффективными поставки оружия Украине
Глава Военного комитета НАТО: задержки оружия Киеву делали его неэффективным
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – ПРАЙМ. Задержки в поставках военной помощи Украине делали предоставленное оружие крайне неэффективным. Такое признание сделал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"Мы оказали Украине беспрецедентную помощь… Но надо признать, что задержки поставок и слишком долгое принятие таких решений приводило к тому, что эти поставки не имели должной эффективности", - сказал он в ходе конференции в Брюсселе.
В то же время Бауэр выразил уверенность, что западные государства буду продолжать помогать Украине в будущем.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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