https://1prime.ru/20241125/nato-853069883.html

В НАТО сделали неожиданное признание о конфликте на Украине

В НАТО сделали неожиданное признание о конфликте на Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ

В НАТО сделали неожиданное признание о конфликте на Украине

Конфликт в Украине является частью глобального перераспределения сил между США и Китаем. Таким мнением поделился глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:05+0300

2024-11-25T16:05+0300

2024-11-25T16:05+0300

политика

украина

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Конфликт в Украине является частью глобального перераспределения сил между США и Китаем. Таким мнением поделился глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр."Люди в Европе должны понять, что, даже если конфликт (на Украине - ред.) завершится завтра при любых обстоятельствах, это не означает, что все вернется к нормальной жизни, поскольку это часть гораздо более глобального вызова, и это перебалансирование сил между США и Китаем", - подчеркнул он.Бауэр подчеркнул, что текущие события касаются мирового порядка, основанного на правилах, и НАТО борется за нечто гораздо важное, чем только ситуация на Украине.Он также отметил, что в Европейском союзе отсутствует единый лидер, как, например, США в НАТО, поэтому достижение консенсуса происходит через дискуссии.

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украина, нато, сша, китай