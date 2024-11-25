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В НАТО сделали неожиданное признание о конфликте на Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В НАТО сделали неожиданное признание о конфликте на Украине
В НАТО сделали неожиданное признание о конфликте на Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
В НАТО сделали неожиданное признание о конфликте на Украине
Конфликт в Украине является частью глобального перераспределения сил между США и Китаем. Таким мнением поделился глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:05+0300
2024-11-25T16:05+0300
политика
украина
нато
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китай
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Конфликт в Украине является частью глобального перераспределения сил между США и Китаем. Таким мнением поделился глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр."Люди в Европе должны понять, что, даже если конфликт (на Украине - ред.) завершится завтра при любых обстоятельствах, это не означает, что все вернется к нормальной жизни, поскольку это часть гораздо более глобального вызова, и это перебалансирование сил между США и Китаем", - подчеркнул он.Бауэр подчеркнул, что текущие события касаются мирового порядка, основанного на правилах, и НАТО борется за нечто гораздо важное, чем только ситуация на Украине.Он также отметил, что в Европейском союзе отсутствует единый лидер, как, например, США в НАТО, поэтому достижение консенсуса происходит через дискуссии.
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украина, нато, сша, китай
Политика, УКРАИНА, НАТО, США, КИТАЙ
16:05 25.11.2024
 
В НАТО сделали неожиданное признание о конфликте на Украине

Бауэр: конфликт на Украине может быть частью противостояния США и КНР

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Конфликт в Украине является частью глобального перераспределения сил между США и Китаем. Таким мнением поделился глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"Люди в Европе должны понять, что, даже если конфликт (на Украине - ред.) завершится завтра при любых обстоятельствах, это не означает, что все вернется к нормальной жизни, поскольку это часть гораздо более глобального вызова, и это перебалансирование сил между США и Китаем", - подчеркнул он.
Бауэр подчеркнул, что текущие события касаются мирового порядка, основанного на правилах, и НАТО борется за нечто гораздо важное, чем только ситуация на Украине.
Он также отметил, что в Европейском союзе отсутствует единый лидер, как, например, США в НАТО, поэтому достижение консенсуса происходит через дискуссии.
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