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"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится

"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится - 25.11.2024, ПРАЙМ

"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится

Официально вступив в должность президента США, Дональд Трамп может лишить необходимой поддержки НАТО, говорится в публикации Financial Times. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T21:53+0300

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политика

нато

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поддержка

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Официально вступив в должность президента США, Дональд Трамп может лишить необходимой поддержки НАТО, говорится в публикации Financial Times.Как отмечается, "возвращение в Белый дом Дональда Трампа возродило в Европе призрак войны, в которой союзники больше не смогут рассчитывать на полную или хотя бы частичную поддержку США".Авторы материала описывают плачевное состояние европейских армий: всегда считавшиеся вторыми по силе в НАТО ВС Великобритании опустошены, арсеналы французской армии истощены, ФРГ могла бы взять на себя роль главного спонсора, но конституционные ограничения расходов затруднило модернизацию бундесвера.При этом в статье упоминается адресованный европейцам призыв главы Пятой республики Эммануэля Макрона не делегировать безопасность Соединенным Штатам и перестать был "травоядными", но в то же время констатируется, что сегодня "европейские дела не соответствуют риторике".

https://1prime.ru/20241110/ukraina-852714261.html

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нато, сша, поддержка