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"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится - 25.11.2024, ПРАЙМ
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"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится
"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится
Официально вступив в должность президента США, Дональд Трамп может лишить необходимой поддержки НАТО, говорится в публикации Financial Times. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T21:53+0300
2024-11-25T22:01+0300
политика
нато
сша
поддержка
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Официально вступив в должность президента США, Дональд Трамп может лишить необходимой поддержки НАТО, говорится в публикации Financial Times.Как отмечается, "возвращение в Белый дом Дональда Трампа возродило в Европе призрак войны, в которой союзники больше не смогут рассчитывать на полную или хотя бы частичную поддержку США".Авторы материала описывают плачевное состояние европейских армий: всегда считавшиеся вторыми по силе в НАТО ВС Великобритании опустошены, арсеналы французской армии истощены, ФРГ могла бы взять на себя роль главного спонсора, но конституционные ограничения расходов затруднило модернизацию бундесвера.При этом в статье упоминается адресованный европейцам призыв главы Пятой республики Эммануэля Макрона не делегировать безопасность Соединенным Штатам и перестать был "травоядными", но в то же время констатируется, что сегодня "европейские дела не соответствуют риторике".
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нато, сша, поддержка
Политика, НАТО, США, поддержка
21:53 25.11.2024 (обновлено: 22:01 25.11.2024)
 
"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится

FT: НАТО больше не сможет рассчитывать на полную поддержку от США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Официально вступив в должность президента США, Дональд Трамп может лишить необходимой поддержки НАТО, говорится в публикации Financial Times.
Как отмечается, "возвращение в Белый дом Дональда Трампа возродило в Европе призрак войны, в которой союзники больше не смогут рассчитывать на полную или хотя бы частичную поддержку США".
Авторы материала описывают плачевное состояние европейских армий: всегда считавшиеся вторыми по силе в НАТО ВС Великобритании опустошены, арсеналы французской армии истощены, ФРГ могла бы взять на себя роль главного спонсора, но конституционные ограничения расходов затруднило модернизацию бундесвера.
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным
10 ноября, 13:32
При этом в статье упоминается адресованный европейцам призыв главы Пятой республики Эммануэля Макрона не делегировать безопасность Соединенным Штатам и перестать был "травоядными", но в то же время констатируется, что сегодня "европейские дела не соответствуют риторике".
 
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