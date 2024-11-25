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"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится
"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится
Официально вступив в должность президента США, Дональд Трамп может лишить необходимой поддержки НАТО, говорится в публикации Financial Times. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T21:53+0300
2024-11-25T21:53+0300
2024-11-25T22:01+0300
политика
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Официально вступив в должность президента США, Дональд Трамп может лишить необходимой поддержки НАТО, говорится в публикации Financial Times.Как отмечается, "возвращение в Белый дом Дональда Трампа возродило в Европе призрак войны, в которой союзники больше не смогут рассчитывать на полную или хотя бы частичную поддержку США".Авторы материала описывают плачевное состояние европейских армий: всегда считавшиеся вторыми по силе в НАТО ВС Великобритании опустошены, арсеналы французской армии истощены, ФРГ могла бы взять на себя роль главного спонсора, но конституционные ограничения расходов затруднило модернизацию бундесвера.При этом в статье упоминается адресованный европейцам призыв главы Пятой республики Эммануэля Макрона не делегировать безопасность Соединенным Штатам и перестать был "травоядными", но в то же время констатируется, что сегодня "европейские дела не соответствуют риторике".
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нато, сша, поддержка
Политика, НАТО, США, поддержка
"Призрак войны". Европа больше не верит в поддержку США и боится
FT: НАТО больше не сможет рассчитывать на полную поддержку от США
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ.
Официально вступив в должность президента США, Дональд Трамп может лишить необходимой поддержки НАТО, говорится в публикации Financial Times
.
Как отмечается, "возвращение в Белый дом Дональда Трампа возродило в Европе призрак войны, в которой союзники больше не смогут рассчитывать на полную или хотя бы частичную поддержку США".
Авторы материала описывают плачевное состояние европейских армий: всегда считавшиеся вторыми по силе в НАТО ВС Великобритании опустошены, арсеналы французской армии истощены, ФРГ могла бы взять на себя роль главного спонсора, но конституционные ограничения расходов затруднило модернизацию бундесвера.
СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным
При этом в статье упоминается адресованный европейцам призыв главы Пятой республики Эммануэля Макрона не делегировать безопасность Соединенным Штатам и перестать был "травоядными", но в то же время констатируется, что сегодня "европейские дела не соответствуют риторике".