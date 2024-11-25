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Путин назначил своего спецпредставителя по развитию коридора Север-Юг
Путин назначил своего спецпредставителя по развитию коридора Север-Юг - 25.11.2024, ПРАЙМ
Путин назначил своего спецпредставителя по развитию коридора Север-Юг
Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T18:10+0300
2024-11-25T18:10+0300
2024-11-25T18:14+0300
экономика
виталий савельев
мтк "север-юг"
спецпредставитель
президент россии
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 25 ноября.
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виталий савельев, мтк "север-юг", спецпредставитель, президент россии
Экономика, Виталий Савельев, МТК "Север-Юг", Спецпредставитель, президент России
Путин назначил своего спецпредставителя по развитию коридора Север-Юг
Савельев назначен спецпредставителем президента РФ по развитию коридора Север-Юг
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе.
В РЖД рассказали, что нужно для дальнейшего развития коридора "Север-Юг"
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 25 ноября.