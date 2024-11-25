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Путин назначил своего спецпредставителя по развитию коридора Север-Юг

Путин назначил своего спецпредставителя по развитию коридора Север-Юг - 25.11.2024, ПРАЙМ

Путин назначил своего спецпредставителя по развитию коридора Север-Юг

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T18:10+0300

2024-11-25T18:10+0300

2024-11-25T18:14+0300

экономика

виталий савельев

мтк "север-юг"

спецпредставитель

президент россии

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 25 ноября.

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виталий савельев, мтк "север-юг", спецпредставитель, президент россии