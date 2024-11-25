https://1prime.ru/20241125/oak-853058085.html

Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покинут посты

Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покинут посты - 25.11.2024, ПРАЙМ

Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покинут посты

Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор ОАО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом говорится в заявлении... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T09:40+0300

2024-11-25T09:40+0300

2024-11-25T09:40+0300

россия

туполев

пао "яковлев"

оак

https://cdnn.1prime.ru/img/82934/50/829345078_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_1b90c88a3966e452896f95ca457858d2.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор ОАО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Согласно сообщению компании, их обязанности будут исполнять глава ОАК Вадим Бадеха и заместитель генерального директора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, соответственно.Это решение принято с целью сосредоточения ресурсов корпорации на сертификации и запуске в серийное производство отечественных гражданских авиалайнеров. Отмечается, что передача управления на уровень головной компании позволит лучше выполнить поставленные задачи.

https://1prime.ru/20240912/sud-851526037.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туполев, пао "яковлев", оак