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Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покинут посты
Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покинут посты - 25.11.2024, ПРАЙМ
Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покинут посты
Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор ОАО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом говорится в заявлении... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:40+0300
2024-11-25T09:40+0300
2024-11-25T09:40+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор ОАО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Согласно сообщению компании, их обязанности будут исполнять глава ОАК Вадим Бадеха и заместитель генерального директора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, соответственно.Это решение принято с целью сосредоточения ресурсов корпорации на сертификации и запуске в серийное производство отечественных гражданских авиалайнеров. Отмечается, что передача управления на уровень головной компании позволит лучше выполнить поставленные задачи.
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россия, туполев, пао "яковлев", оак
РОССИЯ, Туполев, ПАО "Яковлев", ОАК
Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покинут посты
ОАК: гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покинут посты
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор ОАО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Согласно сообщению компании, их обязанности будут исполнять глава ОАК Вадим Бадеха и заместитель генерального директора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, соответственно.
Это решение принято с целью сосредоточения ресурсов корпорации на сертификации и запуске в серийное производство отечественных гражданских авиалайнеров. Отмечается, что передача управления на уровень головной компании позволит лучше выполнить поставленные задачи.
Суд в закрытом режиме рассмотрит иск МО к "Туполеву"