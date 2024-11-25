https://1prime.ru/20241125/oak-853067797.html

В ОАК назвали причину пожара на Superjet в Турции

В ОАК назвали причину пожара на Superjet в Турции - 25.11.2024, ПРАЙМ

В ОАК назвали причину пожара на Superjet в Турции

Предварительно причиной возгорания мог стать сильный удар самолета о взлетно-посадочную полосу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом агентству РИА... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T14:58+0300

2024-11-25T14:58+0300

2024-11-25T15:27+0300

происшествия

россия

оак

самолет

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Предварительно причиной возгорания мог стать сильный удар самолета о взлетно-посадочную полосу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом агентству РИА Новости заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Производитель воздушного судна готов оказать всю необходимую помощь в расследовании причин инцидента", - сказано в сообщении.Производитель самолета SSJ-100 также выразил готовность предоставить помощь в расследовании возгорания рейса авиакомпании "Азимут" в Анталье.Обстоятельства инцидента будут установлены специальной комиссией.В то же время, безопасность полетов самолетов SSJ-100 остается на стабильно высоком уровне, регулярность вылетов этого типа самолетов на российских авиалиниях составляет 97-98%. Общий налет парка SSJ-100 в 2022-2023 годах превышает допандемические показатели на 50%.

https://1prime.ru/20241125/sk-853061030.html

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россия, оак, самолет