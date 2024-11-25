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В ОАК назвали причину пожара на Superjet в Турции - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В ОАК назвали причину пожара на Superjet в Турции
В ОАК назвали причину пожара на Superjet в Турции - 25.11.2024, ПРАЙМ
В ОАК назвали причину пожара на Superjet в Турции
Предварительно причиной возгорания мог стать сильный удар самолета о взлетно-посадочную полосу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом агентству РИА... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:58+0300
2024-11-25T15:27+0300
происшествия
россия
оак
самолет
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Предварительно причиной возгорания мог стать сильный удар самолета о взлетно-посадочную полосу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом агентству РИА Новости заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Производитель воздушного судна готов оказать всю необходимую помощь в расследовании причин инцидента", - сказано в сообщении.Производитель самолета SSJ-100 также выразил готовность предоставить помощь в расследовании возгорания рейса авиакомпании "Азимут" в Анталье.Обстоятельства инцидента будут установлены специальной комиссией.В то же время, безопасность полетов самолетов SSJ-100 остается на стабильно высоком уровне, регулярность вылетов этого типа самолетов на российских авиалиниях составляет 97-98%. Общий налет парка SSJ-100 в 2022-2023 годах превышает допандемические показатели на 50%.
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россия, оак, самолет
Происшествия, РОССИЯ, ОАК, самолет
14:58 25.11.2024 (обновлено: 15:27 25.11.2024)
 
В ОАК назвали причину пожара на Superjet в Турции

ОАК: причиной разлива топлива в Анталье мог стать сильный удар самолета о полосу

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Предварительно причиной возгорания мог стать сильный удар самолета о взлетно-посадочную полосу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом агентству РИА Новости заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Производитель воздушного судна готов оказать всю необходимую помощь в расследовании причин инцидента", - сказано в сообщении.
Производитель самолета SSJ-100 также выразил готовность предоставить помощь в расследовании возгорания рейса авиакомпании "Азимут" в Анталье.
Обстоятельства инцидента будут установлены специальной комиссией.
В то же время, безопасность полетов самолетов SSJ-100 остается на стабильно высоком уровне, регулярность вылетов этого типа самолетов на российских авиалиниях составляет 97-98%. Общий налет парка SSJ-100 в 2022-2023 годах превышает допандемические показатели на 50%.
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