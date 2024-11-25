https://1prime.ru/20241125/opek-853061745.html
ОПЕК+ предрекли столкновение с внутренним врагом в 2025 году
ОПЕК+ предрекли столкновение с внутренним врагом в 2025 году - 25.11.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ предрекли столкновение с внутренним врагом в 2025 году
В 2025 году у ОПЕК+ будет много внешних врагов: слабый рост спроса на нефть, увеличение добычи конкурентами и приход в Белый дом Дональда Трампа, однако,... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:48+0300
2024-11-25T11:48+0300
2024-11-25T12:09+0300
энергетика
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В 2025 году у ОПЕК+ будет много внешних врагов: слабый рост спроса на нефть, увеличение добычи конкурентами и приход в Белый дом Дональда Трампа, однако, появится и внутренний враг в лице Казахстана, передает Bloomberg."Каждые несколько лет картель сталкивается с повторяющейся проблемой: Один из его членов потратил много денег на новые нефтяные месторождения и готов, жаждет и хочет превратить эти инвестиции в баррели нефти. В начале 2000-х годов таким нетерпеливым членом, желающим увеличить добычу, был Алжир, в 2010-х - Ирак. Совсем недавно в этой роли выступили Объединенные Арабские Эмираты. В следующем году это будет Казахстан", - сказано в публикации.На протяжении почти десяти лет Казахстан был непростым партнером для организации, чаще всего добывая больше своей квоты. Проблема усугубится в следующем году, когда будет готов проект стоимостью 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего в стране нефтяного месторождения.Если разрешить прокачку на полную мощность, то расширение месторождения Тенгиз, работа над которым велась почти десять лет, позволит добывать около 260 000 баррелей в день с середины 2025 года.Однако, чтобы соблюдать квоты ОПЕК+, Казахстану придется сократить добычу на других месторождениях. Если руководствоваться исключительно экономическими соображениями, Казахстан поступил бы именно так, поскольку Тенгиз имеет самую низкую себестоимость добычи и поэтому очень выгоден для правительства и его иностранных партнеров.Тенгизское месторождение, оператором которого является американский энергетический гигант Chevron Corp., входит в трио гигантских нефтяных месторождений в Казахстане, к которым относятся Карачаганак и Кашаган, заключили в издании.
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россия, казахстан, опек
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ОПЕК
ОПЕК+ предрекли столкновение с внутренним врагом в 2025 году
Bloomberg: Казахстан станет источником проблем для ОПЕК+ в 2025 году
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ.
В 2025 году у ОПЕК+ будет много внешних врагов: слабый рост спроса на нефть, увеличение добычи конкурентами и приход в Белый дом Дональда Трампа, однако, появится и внутренний враг в лице Казахстана, передает
Bloomberg.
"Каждые несколько лет картель сталкивается с повторяющейся проблемой: Один из его членов потратил много денег на новые нефтяные месторождения и готов, жаждет и хочет превратить эти инвестиции в баррели нефти. В начале 2000-х годов таким нетерпеливым членом, желающим увеличить добычу, был Алжир, в 2010-х - Ирак. Совсем недавно в этой роли выступили Объединенные Арабские Эмираты. В следующем году это будет Казахстан", - сказано в публикации.
На протяжении почти десяти лет Казахстан был непростым партнером для организации, чаще всего добывая больше своей квоты. Проблема усугубится в следующем году, когда будет готов проект стоимостью 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего в стране нефтяного месторождения.
Если разрешить прокачку на полную мощность, то расширение месторождения Тенгиз, работа над которым велась почти десять лет, позволит добывать около 260 000 баррелей в день с середины 2025 года.
Однако, чтобы соблюдать квоты ОПЕК+, Казахстану придется сократить добычу на других месторождениях. Если руководствоваться исключительно экономическими соображениями, Казахстан поступил бы именно так, поскольку Тенгиз имеет самую низкую себестоимость добычи и поэтому очень выгоден для правительства и его иностранных партнеров.
Тенгизское месторождение, оператором которого является американский энергетический гигант Chevron Corp., входит в трио гигантских нефтяных месторождений в Казахстане, к которым относятся Карачаганак и Кашаган, заключили в издании.
Россия нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с ОПЕК, заявил Новак