https://1prime.ru/20241125/opek-853061745.html

ОПЕК+ предрекли столкновение с внутренним врагом в 2025 году

ОПЕК+ предрекли столкновение с внутренним врагом в 2025 году - 25.11.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ предрекли столкновение с внутренним врагом в 2025 году

В 2025 году у ОПЕК+ будет много внешних врагов: слабый рост спроса на нефть, увеличение добычи конкурентами и приход в Белый дом Дональда Трампа, однако,... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T11:48+0300

2024-11-25T11:48+0300

2024-11-25T12:09+0300

энергетика

россия

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опек

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В 2025 году у ОПЕК+ будет много внешних врагов: слабый рост спроса на нефть, увеличение добычи конкурентами и приход в Белый дом Дональда Трампа, однако, появится и внутренний враг в лице Казахстана, передает Bloomberg."Каждые несколько лет картель сталкивается с повторяющейся проблемой: Один из его членов потратил много денег на новые нефтяные месторождения и готов, жаждет и хочет превратить эти инвестиции в баррели нефти. В начале 2000-х годов таким нетерпеливым членом, желающим увеличить добычу, был Алжир, в 2010-х - Ирак. Совсем недавно в этой роли выступили Объединенные Арабские Эмираты. В следующем году это будет Казахстан", - сказано в публикации.На протяжении почти десяти лет Казахстан был непростым партнером для организации, чаще всего добывая больше своей квоты. Проблема усугубится в следующем году, когда будет готов проект стоимостью 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего в стране нефтяного месторождения.Если разрешить прокачку на полную мощность, то расширение месторождения Тенгиз, работа над которым велась почти десять лет, позволит добывать около 260 000 баррелей в день с середины 2025 года.Однако, чтобы соблюдать квоты ОПЕК+, Казахстану придется сократить добычу на других месторождениях. Если руководствоваться исключительно экономическими соображениями, Казахстан поступил бы именно так, поскольку Тенгиз имеет самую низкую себестоимость добычи и поэтому очень выгоден для правительства и его иностранных партнеров.Тенгизское месторождение, оператором которого является американский энергетический гигант Chevron Corp., входит в трио гигантских нефтяных месторождений в Казахстане, к которым относятся Карачаганак и Кашаган, заключили в издании.

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казахстан

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россия, казахстан, опек