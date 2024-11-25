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Эксперты оценили перспективы выхода Казахстана из ОПЕК+

Эксперты оценили перспективы выхода Казахстана из ОПЕК+ - 25.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили перспективы выхода Казахстана из ОПЕК+

Казахстан вряд ли покинет ОПЕК+ из-за того, что его целевой уровень добычи ниже, чем ему хотелось бы с учетом ввода новых добычных мощностей, в этом не... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:32+0300

2024-11-25T16:32+0300

2024-11-25T16:32+0300

мир

сделка опек+

казахстан

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Казахстан вряд ли покинет ОПЕК+ из-за того, что его целевой уровень добычи ниже, чем ему хотелось бы с учетом ввода новых добычных мощностей, в этом не заинтересована ни одна из сторон, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Казахстан в рамках ОПЕК+ имеет квоту добычи нефти в 1,628 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, он в рамках добровольных сокращений снижает добычу нефти еще на 160 тысяч баррелей в сутки. В связи с превышением целевого уровня Казахстан вместе с Россией и Ираком представили планы его компенсации. Так, по последним данным, республика до октября 2025 года должна "компенсировать" 699 тысяч баррелей в сутки. Однако было анонсировано, что план обновится. На 2025 год квота в 1,628 миллиона баррелей сохраняется. Ранее в понедельник колумнист агентства Блумберг Хавьер Блас заявил, что в следующем году "источником проблем" для объединения может стать Казахстан, который уже долгое время превышает квоты добычи. Так, по его словам, ситуация может стать еще хуже после расширения крупнейшего в стране месторождения Тенгиз. Инвестпроект, который обошелся Казахстану в 45 миллиардов долларов, позволит увеличить добычу до 260 тысяч баррелей в сутки. Но, чтобы соблюдать квоты ОПЕК+, стране придется сократить работу на других месторождениях. КОМПРОМИСС ЕСТЬ "Казахстан вряд ли инициирует самостоятельный выход из сделки ОПЕК+: это бы противоречило осторожной внешней политике. А сделка ОПЕК+ - это не только про балансирование рынка нефти, но и про международное позиционирование", - считает независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев также считает, что ни власти Казахстана, ни другие страны ОПЕК+ не заинтересованы в формальном выходе Казахстана из соглашения. По словам Белогорьева, Казахстан в силу ряда причин и так уже почти на год отсрочил запланированный рост добычи, и в 2024 году его добыча снижается. У него, как и у ряда других стран ОПЕК+, действительно есть проблемы с временным превышением квот, но он старается его компенсировать. "Поэтому Казахстан никак нельзя назвать безответственным или уклоняющимся от своих обязательств в рамках ОПЕК+. Скорее, это ОПЕК+ "подводит" Казахстан, откладывая ранее согласованное повышение квот", - объяснил Белогорьев. Он добавил, что почти наверняка ОПЕК+ согласится повысить квоту для республики, но пока непонятно, насколько. Ожидается, что прирост добычи Казахстана в 2025 году составит более 200 тысяч баррелей в сутки, что немало в рамках "текущего торга внутри ОПЕК+". По оценкам Белогорьева, компромиссом может стать повышение для Казахстана предельного уровня добычи на 100-150 тысяч баррелей в сутки.

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казахстан

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мир, сделка опек+, казахстан