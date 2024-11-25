https://1prime.ru/20241125/oreshnik-853068935.html
AP и Reuters пишут, что им показали обломки "Орешника"
AP и Reuters пишут, что им показали обломки "Орешника" - 25.11.2024, ПРАЙМ
AP и Reuters пишут, что им показали обломки "Орешника"
Западные средства массовой информации Associated Press и Reuters сообщили, что их сотрудникам на территории Украины якобы показали обломки новейшей российской... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T15:39+0300
2024-11-25T15:39+0300
2024-11-25T15:39+0300
вооружения
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Западные средства массовой информации Associated Press и Reuters сообщили, что их сотрудникам на территории Украины якобы показали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с условием, что они будут молчать."Reuters был среди небольшой группы репортеров, которые в воскресенье получили доступ к обломкам ракеты. Репортеров попросили не раскрывать точное место", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь Associated Press пишет, якобы обломки российской ракеты были показали журналистам издания сотрудниками украинской СБ. Тем не менее, статьи об этом оба агентства выпустили практически одновременно. Было также прикреплено видео, на котором показаны кадры с некими обломками, а сотрудник СБ Украины называет их последствием атаки на Днепропетровск. По словам украинца, впервые подобные обломки ракеты находят на территории Украины, раньше СБУ такого не документировало, их предстоит изучать. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
https://1prime.ru/20241122/tramp-853019271.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-25T15:39+0300
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россия, украина
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
AP и Reuters пишут, что им показали обломки "Орешника"
AP и Reuters написали, что им показали обломки "Орешника" и потребовали молчать
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Западные средства массовой информации Associated Press и Reuters сообщили, что их сотрудникам на территории Украины якобы показали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с условием, что они будут молчать.
"Reuters был среди небольшой группы репортеров, которые в воскресенье получили доступ к обломкам ракеты. Репортеров попросили не раскрывать точное место", - говорится в сообщении агентства.
В свою очередь Associated Press пишет, якобы обломки российской ракеты были показали журналистам издания сотрудниками украинской СБ.
Трампу предрекли новый статус-кво после удара "Орешником"
Тем не менее, статьи об этом оба агентства выпустили практически одновременно. Было также прикреплено видео, на котором показаны кадры с некими обломками, а сотрудник СБ Украины называет их последствием атаки на Днепропетровск.
По словам украинца, впервые подобные обломки ракеты находят на территории Украины, раньше СБУ такого не документировало, их предстоит изучать.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.