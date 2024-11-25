https://1prime.ru/20241125/oreshnik-853077849.html

Под торговой маркой "Орешник" планируют продавать алкоголь

Под торговой маркой "Орешник" планируют продавать алкоголь - 25.11.2024, ПРАЙМ

Под торговой маркой "Орешник" планируют продавать алкоголь

Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T20:59+0300

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экономика

роспатент

товарный знак

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана в Роспатент, выяснило РИА Новости. Согласно данным электронной базы, заявка подана 22 ноября. В перечне товаров и услуг написано, что под таким названием планируется выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водка, ликеры и другие напитки. В качестве заявителя в документе указан Максим Гончарук. В минувший четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в минувшую пятницу Минобороны РФ.

https://1prime.ru/20241122/alkogol-853013834.html

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роспатент, товарный знак