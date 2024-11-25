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Под торговой маркой "Орешник" планируют продавать алкоголь - 25.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241125/oreshnik-853077849.html
Под торговой маркой "Орешник" планируют продавать алкоголь
Под торговой маркой "Орешник" планируют продавать алкоголь - 25.11.2024, ПРАЙМ
Под торговой маркой "Орешник" планируют продавать алкоголь
Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T20:59+0300
2024-11-25T21:00+0300
экономика
роспатент
товарный знак
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана в Роспатент, выяснило РИА Новости. Согласно данным электронной базы, заявка подана 22 ноября. В перечне товаров и услуг написано, что под таким названием планируется выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водка, ликеры и другие напитки. В качестве заявителя в документе указан Максим Гончарук. В минувший четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в минувшую пятницу Минобороны РФ.
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роспатент, товарный знак
Экономика, Роспатент, товарный знак
20:59 25.11.2024 (обновлено: 21:00 25.11.2024)
 
Под торговой маркой "Орешник" планируют продавать алкоголь

В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака "Орешник"

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВинишко
Винишко - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана в Роспатент, выяснило РИА Новости.
Согласно данным электронной базы, заявка подана 22 ноября. В перечне товаров и услуг написано, что под таким названием планируется выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водка, ликеры и другие напитки.
В качестве заявителя в документе указан Максим Гончарук.
Бокалы с портвейном - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Кабмин одобрил полный перенос в Россию маркировки импортного алкоголя
22 ноября, 09:42
В минувший четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в минувшую пятницу Минобороны РФ.
 
ЭкономикаРоспатенттоварный знак
 
 
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