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В России могут начать штрафовать за повторное управление авто без ОСАГО

В России могут начать штрафовать за повторное управление авто без ОСАГО - 25.11.2024, ПРАЙМ

В России могут начать штрафовать за повторное управление авто без ОСАГО

Госдума может во вторник, 26 ноября, рассмотреть законопроект, которым устанавливается штраф до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T11:46+0300

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2024-11-25T11:46+0300

россия

дорожные штрафы

осаго

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Госдума может во вторник, 26 ноября, рассмотреть законопроект, которым устанавливается штраф до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО, следует из решения думского комитета по госстроительству. Законопроект был внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской республики. Им предлагается дополнить статью 12.37 кодекса об административных правонарушениях (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) новой частью, которой устанавливается наказание от 3 до 5 тысяч рублей за повторное совершение правонарушения. Комитет Госдумы рекомендует палате принять законопроект в первом чтении. "Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 26 ноября 2024 года для рассмотрения в первом чтении", - сказано в решении комитета, доступном в думской электронной базе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в целях защиты прав граждан, которые, являясь участниками ДТП, будучи невиновными в совершении происшествия и при отсутствии у виновника полиса ОСАГО, оказываются в положении, при котором затруднительно и практически невозможно реализовать свое право на возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, а также в целях по­буждения водителей к исполнению обязанностей по обязательному страхованию гражданской ответственности.

https://1prime.ru/20241112/osago-852766026.html

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россия, дорожные штрафы, осаго