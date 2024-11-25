https://1prime.ru/20241125/osago-853074880.html

В РСА назвали регионы-лидеры по числу убыточных договоров ОСАГО

В РСА назвали регионы-лидеры по числу убыточных договоров ОСАГО - 25.11.2024, ПРАЙМ

В РСА назвали регионы-лидеры по числу убыточных договоров ОСАГО

Дагестан и Чечня лидируют по числу убыточных договоров ОСАГО, почти 85% и более 65% договоров там передаются в перестраховочный пул, при том что в целом по РФ... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T17:26+0300

2024-11-25T17:26+0300

2024-11-25T17:26+0300

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осаго

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Дагестан и Чечня лидируют по числу убыточных договоров ОСАГО, почти 85% и более 65% договоров там передаются в перестраховочный пул, при том что в целом по РФ этот показатель составляет 9,2%, говорится в сообщении Российского союза страховщиков (РСА). "Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года, заняла Республика Дагестан: в пул было передано более чем три четверти (84,9%) заключенных договоров ОСАГО. Второе место по этому показателю заняла Чеченская Республика: в перестрахование было передано 65,5% заключенных договоров ОСАГО", - сказал глава союза Евгений Уфимцев со ссылкой на данные РСА. На третьем месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО находится Ингушетия – в пул было передано 53,1% договоров ОСАГО, заключенных там. На четвертом – Кабардино-Балкария (52,1%), на пятом – Приморский край (49,1%), на шестом – Карачаево-Черкесия (48,7%), на седьмом – Северная Осетия (47,1%), на восьмом – Тува (41,1%), на девятом Бурятия (34,5%), на десятом – Еврейская автономная область (26,7%), указывается в сообщении. При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по РФ составляет 9,2%. При этом одни из самых низких показателей доли, передаваемой в перестраховочный пул договоров ОСАГО, отмечаются в Москве и Санкт-Петербурге: в Москве в пул было передано 4,8% договоров, в Санкт-Петербурге – 3,7%, отмечается там же. Президент РСА напомнил, что перестраховочный пул был организован для передачи в него договоров ОСАГО высокоубыточных сегментов рынка, что позволяет справедливо распределять выплаты по таким договорам на всех страховщиков-участников рынка ОСАГО, обеспечивая ценовую доступность услуги обязательного страхования автогражданской ответственности и не подрывая финансовую устойчивость страховых компаний. "Десятка лидеров рэнкинга регионов по доле высокоубыточных договоров в ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, традиционно неизменна - с небольшими корректировками рэнкинг возглавляют одни и те же субъекты РФ. Показатели количества передаваемых в перестраховочный пул договоров в данных регионах существенно превышают средний показатель по стране, что говорит о высоких рисках убыточных сегментов, в том числе, недобросовестных практик по ОСАГО, а зачастую это свидетельствует также о высокой частоте аварий в этих регионах", – сказал Уфимцев.

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