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В Хабаровском крае создадут целевые индустриальные парки - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В Хабаровском крае создадут целевые индустриальные парки
В Хабаровском крае создадут целевые индустриальные парки - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Хабаровском крае создадут целевые индустриальные парки
В Хабаровском крае поручено создать целевые индустриальные парки, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T07:25+0300
2024-11-25T07:25+0300
бизнес
экономика
россия
хабаровский край
хабаровск
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 25 ноя - ПРАЙМ. В Хабаровском крае поручено создать целевые индустриальные парки, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Даю поручение – подумать относительно целевых индустриальных парков. Мы уже ставили задачу, говорили, что у нас должно быть несколько индустриальных парков. К примеру, мы четко понимаем, что есть потребность судоремонта. Судостроение - это точно одна из площадок. Мы также понимаем, что в Комсомольске-на-Амуре мы сможем запустить индустриальный парк, который будет обеспечивать авиастроительную отрасль", - сообщил Демешин на инвестсовете в понедельник. Он рассказал также, что на заводе в Комсомольске-на-Амуре рассчитывают проводить сборку "Байкала". Плюс, отметил он, в городе есть металлопроизводители. И все это можно объединить в единый индустриальный парк, в который смогут заходить новые инвесторы, уточнил губернатор. В пример глава края привел индустриальный парк "Авангард" в Хабаровске, где все места заняты производственными компаниями. По словам Демешина, это как раз тот случай, когда инвесторы выбирают уже готовую площадку с коммуникациями и преференциями. Губернатор подчеркнул, что это мировой опыт и Хабаровский край должен готовить такие площадки, а не звать инвесторов в никуда. К этой работе губернатор попросил подключиться глав всех муниципальных образований, а также депутатский корпус. Кроме того, на инвестсовете Демешин поручил объединить в один орган инвестиционный совет при правительстве Хабаровского края и региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата. В функции инвестсовета ранее входило формирование и реализация инвестполитики региона и координации деятельности органов исполнительной власти края по привлечению инвестиций. Губернатор принял решение, что одной структуры будет достаточно, поэтому совет по предпринимательству будет представлен в ней, так как задачи у обоих органов сейчас одинаковые. Глава региона отметил, что любой ивестпроект, который будет приносить налоги и платежи краю, крайне нужен. "И мы не будем проверять месяцами их бизнес-планы, которые уже одобрены банками и проверены до копейки. Мы сосредоточимся на главной функции - сопровождать, а не быть инспекторами", - заключил Демешин.
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бизнес, россия, хабаровский край, хабаровск, хабаровск
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Хабаровский край, ХАБАРОВСК, Хабаровск
07:25 25.11.2024
 
В Хабаровском крае создадут целевые индустриальные парки

Губернатор Демешин поручил создать целевые индустриальные парки в Хабаровском крае

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ХАБАРОВСК, 25 ноя - ПРАЙМ. В Хабаровском крае поручено создать целевые индустриальные парки, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Даю поручение – подумать относительно целевых индустриальных парков. Мы уже ставили задачу, говорили, что у нас должно быть несколько индустриальных парков. К примеру, мы четко понимаем, что есть потребность судоремонта. Судостроение - это точно одна из площадок. Мы также понимаем, что в Комсомольске-на-Амуре мы сможем запустить индустриальный парк, который будет обеспечивать авиастроительную отрасль", - сообщил Демешин на инвестсовете в понедельник.
Он рассказал также, что на заводе в Комсомольске-на-Амуре рассчитывают проводить сборку "Байкала". Плюс, отметил он, в городе есть металлопроизводители. И все это можно объединить в единый индустриальный парк, в который смогут заходить новые инвесторы, уточнил губернатор.
В пример глава края привел индустриальный парк "Авангард" в Хабаровске, где все места заняты производственными компаниями. По словам Демешина, это как раз тот случай, когда инвесторы выбирают уже готовую площадку с коммуникациями и преференциями. Губернатор подчеркнул, что это мировой опыт и Хабаровский край должен готовить такие площадки, а не звать инвесторов в никуда. К этой работе губернатор попросил подключиться глав всех муниципальных образований, а также депутатский корпус.
Кроме того, на инвестсовете Демешин поручил объединить в один орган инвестиционный совет при правительстве Хабаровского края и региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата. В функции инвестсовета ранее входило формирование и реализация инвестполитики региона и координации деятельности органов исполнительной власти края по привлечению инвестиций. Губернатор принял решение, что одной структуры будет достаточно, поэтому совет по предпринимательству будет представлен в ней, так как задачи у обоих органов сейчас одинаковые. Глава региона отметил, что любой ивестпроект, который будет приносить налоги и платежи краю, крайне нужен.
"И мы не будем проверять месяцами их бизнес-планы, которые уже одобрены банками и проверены до копейки. Мы сосредоточимся на главной функции - сопровождать, а не быть инспекторами", - заключил Демешин.
 
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