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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575 000 негосударственных пенсий
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575 000 негосударственных пенсий - 25.11.2024, ПРАЙМ
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575 000 негосударственных пенсий
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575-титысячную негосударственную пенсию, сообщили в фонде. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:00+0300
2024-11-25T09:00+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575-титысячную негосударственную пенсию, сообщили в фонде. В соответствии с опубликованными негосударственными пенсионными фондами показателями деятельности на 31.10.2024, НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является лидером российского рынка по количеству клиентов – получателей ежемесячных выплат.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает негосударственные пенсии 360,6 тысячам человек. За десять месяцев 2024 года 10,8 тысяч человек оформили выплаты в фонде.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" работает с 1996 года и является одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 миллионов человек. Он включен в системы гарантирования прав клиентов НПФ. Средства клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению и долгосрочным сбережениям, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
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нпф благосостояние, нпф, агентство по страхованию вкладов, москва
НПФ Благосостояние, НПФ, Агентство по страхованию вкладов, МОСКВА
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575-титысячную негосударственную пенсию, сообщили в фонде.
В соответствии с опубликованными негосударственными пенсионными фондами показателями деятельности на 31.10.2024, НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является лидером российского рынка по количеству клиентов – получателей ежемесячных выплат.
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает негосударственные пенсии 360,6 тысячам человек. За десять месяцев 2024 года 10,8 тысяч человек оформили выплаты в фонде.
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" работает с 1996 года и является одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 миллионов человек.
Он включен в системы гарантирования прав клиентов НПФ. Средства клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению и долгосрочным сбережениям, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".