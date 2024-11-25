https://1prime.ru/20241125/pensii-853025888.html

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575 000 негосударственных пенсий

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575 000 негосударственных пенсий - 25.11.2024, ПРАЙМ

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575 000 негосударственных пенсий

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575-титысячную негосударственную пенсию, сообщили в фонде. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T09:00+0300

2024-11-25T09:00+0300

2024-11-25T09:00+0300

нпф благосостояние

нпф

агентство по страхованию вкладов

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75293/48/752934848_0:37:600:375_1920x0_80_0_0_d22f23eafc8024b283464b3ad3332531.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" назначил 575-титысячную негосударственную пенсию, сообщили в фонде. В соответствии с опубликованными негосударственными пенсионными фондами показателями деятельности на 31.10.2024, НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является лидером российского рынка по количеству клиентов – получателей ежемесячных выплат.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплачивает негосударственные пенсии 360,6 тысячам человек. За десять месяцев 2024 года 10,8 тысяч человек оформили выплаты в фонде.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" работает с 1996 года и является одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 миллионов человек. Он включен в системы гарантирования прав клиентов НПФ. Средства клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению и долгосрочным сбережениям, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпф благосостояние, нпф, агентство по страхованию вкладов, москва