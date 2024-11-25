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Минсельхоз сообщил о повышении экспортных пошлин на подсолнечного масла

Минсельхоз сообщил о повышении экспортных пошлин на подсолнечного масла - 25.11.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о повышении экспортных пошлин на подсолнечного масла

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в декабре повысится до 9195,8 рубля за тонну, на экспорт подсолнечного шрота - до 3788,4 рубля за тонну,... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T20:06+0300

2024-11-25T20:06+0300

2024-11-25T20:06+0300

экономика

подсолнечное масло

экспортные пошлины

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в декабре повысится до 9195,8 рубля за тонну, на экспорт подсолнечного шрота - до 3788,4 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в ноябре рассчитана при индикативной цене 954,7 долларов за тонну. В ноябре действует пошлина в размере 2891,1 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 897 долларов за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в декабре рассчитана по индикативной цене 212,5 доллара за тонну. Ее значение в ноябре составляет 3 422,4 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 215 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

https://1prime.ru/20241122/pshenitsa-853027247.html

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подсолнечное масло, экспортные пошлины