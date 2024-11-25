https://1prime.ru/20241125/preduprezhdenie-853073924.html

"Мы видим". Глава комитета НАТО призвал бизнес приготовиться к войне

"Мы видим". Глава комитета НАТО призвал бизнес приготовиться к войне - 25.11.2024, ПРАЙМ

"Мы видим". Глава комитета НАТО призвал бизнес приготовиться к войне

Менеджерам крупнейших корпораций Запада необходимо приготовиться к военному сценарию, а значит, они должны надлежащим образом скорректировать свои... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:51+0300

2024-11-25T16:51+0300

2024-11-25T16:54+0300

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Менеджерам крупнейших корпораций Запада необходимо приготовиться к военному сценарию, а значит, они должны надлежащим образом скорректировать свои производственные и распределительные линии. Такое заявление сделал председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.Согласно его заявлению, корректировка деятельности компаний требуется и для того, чтобы снизить их уязвимость для шантажа со стороны Российской Федерации и Китая."Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары будут доставлены, несмотря ни на что, это станет ключевой частью нашего сдерживания, — подчеркнул адмирал, добавив, что в вероятных боевых действиях будут применяться все имеющиеся инструменты."Мы видим это по растущему числу актов саботажа, и Европа увидела это в поставках энергии", — подчеркнул Бауэр.В то же время он констатировал, что сегодня Запад в значительной степени зависит от Китая, который производит 60% всех редкоземельных материалов и обрабатывает 90%. По его словам, лишь вопрос времени, когда Коммунистическая партия Китая воспользуется указанным обстоятельством. Следовательно, руководителям западных компаний следует понимать, что их бизнес-решения могут быть чреваты серьезными, далеко идущими последствиями для безопасности их стран, подытожил глава военного комитета Североатлантического альянса.

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нато, бизнес