https://1prime.ru/20241125/primore-853052764.html
Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году
Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году - 25.11.2024, ПРАЙМ
Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году
Власти Приморья рассчитывают, что к 2030 году мощности местных портов по контейнерообороту удвоятся, крупные предприятия смогут переваливать до 6 миллионов... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T05:45+0300
2024-11-25T05:45+0300
2024-11-25T05:45+0300
экономика
приморский край
морские грузоперевозки
порты
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/76/829067657_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_b55cf7c4a59882f1766b4dff5158c947.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – ПРАЙМ. Власти Приморья рассчитывают, что к 2030 году мощности местных портов по контейнерообороту удвоятся, крупные предприятия смогут переваливать до 6 миллионов контейнеров в год, сообщил заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко. "Меняется конъюнктура, меняется структура экспортно-импортных операций. Сегодня на один экспортный контейнер приходится фактически три импортных. В регионе огромное количество крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики. Мы насчитали таких более 30. Общая стоимость которых до 2030 года оценивается в 0,5 триллиона рублей. Это порты Суходол, Первомайский, ВМТП, ТЛЦ и многие другие. Мы видим, что планы развития этих организаций позволяют нам ориентироваться на фактически удвоение мощностей к 2030 году. Порядка 6 миллионов контейнеров в год смогут переваливать эти предприятия", - сказал Стецко, выступая на втором Инвестиционно–промышленном форуме в Приморском крае. Он отметил, что контейнерный оборот в Приморье за последние 3 года вырос на 24% - до более чем 2,2 миллиона контейнеров.
https://1prime.ru/20241017/inomarki-852216884.html
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/76/829067657_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_6fb4f7ec3be22f98023cbb385fac2623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, морские грузоперевозки, порты
Экономика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, морские грузоперевозки, порты
Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году
Власти Приморья планируют удвоение объема контейнерооборота портов региона к 2030 году
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – ПРАЙМ. Власти Приморья рассчитывают, что к 2030 году мощности местных портов по контейнерообороту удвоятся, крупные предприятия смогут переваливать до 6 миллионов контейнеров в год, сообщил заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко.
"Меняется конъюнктура, меняется структура экспортно-импортных операций. Сегодня на один экспортный контейнер приходится фактически три импортных. В регионе огромное количество крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики. Мы насчитали таких более 30. Общая стоимость которых до 2030 года оценивается в 0,5 триллиона рублей. Это порты Суходол, Первомайский, ВМТП, ТЛЦ и многие другие. Мы видим, что планы развития этих организаций позволяют нам ориентироваться на фактически удвоение мощностей к 2030 году. Порядка 6 миллионов контейнеров в год смогут переваливать эти предприятия", - сказал Стецко, выступая на втором Инвестиционно–промышленном форуме в Приморском крае.
Он отметил, что контейнерный оборот в Приморье за последние 3 года вырос на 24% - до более чем 2,2 миллиона контейнеров.
В Приморье зафиксировали рекордный рост ввоза иномарок в июле-августе