https://1prime.ru/20241125/primore-853052764.html

Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году

Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году - 25.11.2024, ПРАЙМ

Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году

Власти Приморья рассчитывают, что к 2030 году мощности местных портов по контейнерообороту удвоятся, крупные предприятия смогут переваливать до 6 миллионов... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T05:45+0300

2024-11-25T05:45+0300

2024-11-25T05:45+0300

экономика

приморский край

морские грузоперевозки

порты

https://cdnn.1prime.ru/img/82906/76/829067657_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_b55cf7c4a59882f1766b4dff5158c947.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – ПРАЙМ. Власти Приморья рассчитывают, что к 2030 году мощности местных портов по контейнерообороту удвоятся, крупные предприятия смогут переваливать до 6 миллионов контейнеров в год, сообщил заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко. "Меняется конъюнктура, меняется структура экспортно-импортных операций. Сегодня на один экспортный контейнер приходится фактически три импортных. В регионе огромное количество крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики. Мы насчитали таких более 30. Общая стоимость которых до 2030 года оценивается в 0,5 триллиона рублей. Это порты Суходол, Первомайский, ВМТП, ТЛЦ и многие другие. Мы видим, что планы развития этих организаций позволяют нам ориентироваться на фактически удвоение мощностей к 2030 году. Порядка 6 миллионов контейнеров в год смогут переваливать эти предприятия", - сказал Стецко, выступая на втором Инвестиционно–промышленном форуме в Приморском крае. Он отметил, что контейнерный оборот в Приморье за последние 3 года вырос на 24% - до более чем 2,2 миллиона контейнеров.

https://1prime.ru/20241017/inomarki-852216884.html

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

приморский край, морские грузоперевозки, порты