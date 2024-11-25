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Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году - 25.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году
Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году - 25.11.2024, ПРАЙМ
Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году
Власти Приморья рассчитывают, что к 2030 году мощности местных портов по контейнерообороту удвоятся, крупные предприятия смогут переваливать до 6 миллионов... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T05:45+0300
2024-11-25T05:45+0300
экономика
приморский край
морские грузоперевозки
порты
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – ПРАЙМ. Власти Приморья рассчитывают, что к 2030 году мощности местных портов по контейнерообороту удвоятся, крупные предприятия смогут переваливать до 6 миллионов контейнеров в год, сообщил заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко. "Меняется конъюнктура, меняется структура экспортно-импортных операций. Сегодня на один экспортный контейнер приходится фактически три импортных. В регионе огромное количество крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики. Мы насчитали таких более 30. Общая стоимость которых до 2030 года оценивается в 0,5 триллиона рублей. Это порты Суходол, Первомайский, ВМТП, ТЛЦ и многие другие. Мы видим, что планы развития этих организаций позволяют нам ориентироваться на фактически удвоение мощностей к 2030 году. Порядка 6 миллионов контейнеров в год смогут переваливать эти предприятия", - сказал Стецко, выступая на втором Инвестиционно–промышленном форуме в Приморском крае. Он отметил, что контейнерный оборот в Приморье за последние 3 года вырос на 24% - до более чем 2,2 миллиона контейнеров.
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приморский край
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приморский край, морские грузоперевозки, порты
Экономика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, морские грузоперевозки, порты
05:45 25.11.2024
 
Контейнерооборот портов Приморья удвоится к 2030 году

Власти Приморья планируют удвоение объема контейнерооборота портов региона к 2030 году

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкМорской торговый порт "Находка"
Морской торговый порт Находка - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – ПРАЙМ. Власти Приморья рассчитывают, что к 2030 году мощности местных портов по контейнерообороту удвоятся, крупные предприятия смогут переваливать до 6 миллионов контейнеров в год, сообщил заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко.
"Меняется конъюнктура, меняется структура экспортно-импортных операций. Сегодня на один экспортный контейнер приходится фактически три импортных. В регионе огромное количество крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики. Мы насчитали таких более 30. Общая стоимость которых до 2030 года оценивается в 0,5 триллиона рублей. Это порты Суходол, Первомайский, ВМТП, ТЛЦ и многие другие. Мы видим, что планы развития этих организаций позволяют нам ориентироваться на фактически удвоение мощностей к 2030 году. Порядка 6 миллионов контейнеров в год смогут переваливать эти предприятия", - сказал Стецко, выступая на втором Инвестиционно–промышленном форуме в Приморском крае.
Он отметил, что контейнерный оборот в Приморье за последние 3 года вырос на 24% - до более чем 2,2 миллиона контейнеров.
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