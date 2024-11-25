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В Кремле обвинили действующую администрацию США в эскалации на Украине

В Кремле обвинили действующую администрацию США в эскалации на Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле обвинили действующую администрацию США в эскалации на Украине

Сторонники Дональда Трампа говорят о мире в Украине, в то время как новая администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта. Об этом заявил официальный... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T12:11+0300

2024-11-25T12:11+0300

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политика

россия

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дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сторонники Дональда Трампа говорят о мире в Украине, в то время как новая администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу по Украине.Ранее Майк Уолц, который, скорее всего, займет пост советника главы Белого дома по нацбезопасности, команда Трампа планирует работать с администрацией Байдена над возможностью заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков