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В Кремле обвинили действующую администрацию США в эскалации на Украине
В Кремле обвинили действующую администрацию США в эскалации на Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле обвинили действующую администрацию США в эскалации на Украине
Сторонники Дональда Трампа говорят о мире в Украине, в то время как новая администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта. Об этом заявил официальный... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:11+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сторонники Дональда Трампа говорят о мире в Украине, в то время как новая администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу по Украине.Ранее Майк Уолц, который, скорее всего, займет пост советника главы Белого дома по нацбезопасности, команда Трампа планирует работать с администрацией Байдена над возможностью заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле обвинили действующую администрацию США в эскалации на Украине
Песков: действующая администрация США продолжает эскалацию конфликта на Украине
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сторонники Дональда Трампа говорят о мире в Украине, в то время как новая администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу по Украине.
Ранее Майк Уолц, который, скорее всего, займет пост советника главы Белого дома по нацбезопасности, команда Трампа планирует работать с администрацией Байдена над возможностью заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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