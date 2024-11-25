https://1prime.ru/20241125/pyaterochka-853070686.html

РОМИР признал "Пятерочку" самым выгодным магазином у дома

РОМИР признал "Пятерочку" самым выгодным магазином у дома - 25.11.2024, ПРАЙМ

РОМИР признал "Пятерочку" самым выгодным магазином у дома

Торговая сеть "Пятерочка" стала самым выгодным магазином у дома по данным мониторинга цен Института человека РОМИР. В среднем потребительскую корзину из 35... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:28+0300

2024-11-25T16:28+0300

2024-11-25T16:48+0300

бизнес

росстат

пятерочка

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Торговая сеть "Пятерочка" стала самым выгодным магазином у дома по данным мониторинга цен Института человека РОМИР. В среднем потребительскую корзину из 35 позиций в торговой сети можно собрать за 3368 рублей, а стоимость основных базовых продуктов на 36% ниже стоимости корзины Росстата. Так, десяток яиц в "Пятёрочке" обойдется на треть дешевле, чем в среднем по стране, а плодоовощная продукция – на 14%. По данным исследования, сеть лидирует по ценовой доступности в 15 из 19 городов. Самые низкие цены на базовые товары зафиксированы в магазинах "Пятёрочка" в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Архангельске и Перми. Базовая корзина в этих городах обойдется в сумму около 3000 рублей. Исследование проводилось в октябре-ноябре 2024 года и охватывало цены на продукты питания в семи самых популярных торговых сетях магазинов шаговой доступности в 19 городах страны. Для расчета стоимости базовой потребительской корзины в продовольственных сетях был составлен и проанализирован список товаров, соответствующих требованиям Росстата о составе минимальной продуктовой потребительской корзины на 2024 год, и доступных в перечисленных торговых сетях. В этот список входят хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса. В каждой торговой сети аналитики РОМИР выбирали позиции, открывающие полку, то есть самые доступные по цене.

https://1prime.ru/20240906/pyaterochka-851381627.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росстат, пятерочка