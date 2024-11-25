https://1prime.ru/20241125/rakety-853079104.html

Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов

Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов - 25.11.2024, ПРАЙМ

Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов

Париж в ближайшей перспективе предоставит Киеву военную помощь, включая ракеты, профинансированные главным образом за счет доходов от замороженных российских... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T23:57+0300

2024-11-25T23:57+0300

2024-11-25T23:58+0300

вооружения

франция

украина

ракеты

замороженные российские активы

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Париж в ближайшей перспективе предоставит Киеву военную помощь, включая ракеты, профинансированные главным образом за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил глава министр обороны Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств Польши, Великобритании, Франции, Италии и Германии. "Большая часть ракет, которые отправятся из Франции на Украину в ближайшее время , гаубицы Caesar, ракеты Mistral и ракеты Aster… отныне по большей части финансируются за счет доходов от замороженных российских активов", - заявил глава Минобороны. При этом он назвал поставки вооружения Украине за счет доходов от замороженных активов России "дипломатической победой и значимой победой" для французского бюджета".

https://1prime.ru/20241125/ukraina-853073540.html

франция

украина

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франция, украина, ракеты, замороженные российские активы