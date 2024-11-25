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ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей
ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей - 25.11.2024, ПРАЙМ
ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей
Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало рекламу ВТБ ненадлежащей из-за труднодоступной для восприятия сноски, банку выдано... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T17:36+0300
2024-11-25T17:36+0300
2024-11-25T17:36+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - ПРАЙМ. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало рекламу ВТБ ненадлежащей из-за труднодоступной для восприятия сноски, банку выдано предписание, сообщила пресс-служба ведомства. Жалобу на рекламу кредитной организации, которая транслировалась в эфире одного из телеканалов, подал местный житель. "В рекламе банк заявил, что предоставляет лучшую программу лояльности и начисляет пользователям дебетовых карт кешбэк в размере 25%... Банк указал критерий сравнения и существенные условия оказания финансовых услуг в поясняющей сноске, выполненной труднодоступной для восприятия", - говорится в сообщении. Там сказано, что комиссия признала рекламу ненадлежащей, поскольку такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно преимуществ банка и его финансовых услуг. Управление выдало кредитной организации предписание о прекращении нарушения закона. В случае его неисполнения банку грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, ВТБ
ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей
ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей из-за труднодоступной для восприятия сноски
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - ПРАЙМ. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало рекламу ВТБ ненадлежащей из-за труднодоступной для восприятия сноски, банку выдано предписание, сообщила пресс-служба ведомства.
Жалобу на рекламу кредитной организации, которая транслировалась в эфире одного из телеканалов, подал местный житель.
"В рекламе банк заявил, что предоставляет лучшую программу лояльности и начисляет пользователям дебетовых карт кешбэк в размере 25%... Банк указал критерий сравнения и существенные условия оказания финансовых услуг в поясняющей сноске, выполненной труднодоступной для восприятия", - говорится в сообщении.
Там сказано, что комиссия признала рекламу ненадлежащей, поскольку такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно преимуществ банка и его финансовых услуг.
Управление выдало кредитной организации предписание о прекращении нарушения закона. В случае его неисполнения банку грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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