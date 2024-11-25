Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей - 25.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241125/reklama-853075161.html
ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей
ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей - 25.11.2024, ПРАЙМ
ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей
Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало рекламу ВТБ ненадлежащей из-за труднодоступной для восприятия сноски, банку выдано... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T17:36+0300
2024-11-25T17:36+0300
экономика
россия
фас рф
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - ПРАЙМ. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало рекламу ВТБ ненадлежащей из-за труднодоступной для восприятия сноски, банку выдано предписание, сообщила пресс-служба ведомства. Жалобу на рекламу кредитной организации, которая транслировалась в эфире одного из телеканалов, подал местный житель. "В рекламе банк заявил, что предоставляет лучшую программу лояльности и начисляет пользователям дебетовых карт кешбэк в размере 25%... Банк указал критерий сравнения и существенные условия оказания финансовых услуг в поясняющей сноске, выполненной труднодоступной для восприятия", - говорится в сообщении. Там сказано, что комиссия признала рекламу ненадлежащей, поскольку такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно преимуществ банка и его финансовых услуг. Управление выдало кредитной организации предписание о прекращении нарушения закона. В случае его неисполнения банку грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20241125/fas-853059548.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2aee23e87a72a645553c01e2adda28d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф, втб
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, ВТБ
17:36 25.11.2024
 
ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей

ФАС сочла рекламу ВТБ ненадлежащей из-за труднодоступной для восприятия сноски

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - ПРАЙМ. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало рекламу ВТБ ненадлежащей из-за труднодоступной для восприятия сноски, банку выдано предписание, сообщила пресс-служба ведомства.
Жалобу на рекламу кредитной организации, которая транслировалась в эфире одного из телеканалов, подал местный житель.
"В рекламе банк заявил, что предоставляет лучшую программу лояльности и начисляет пользователям дебетовых карт кешбэк в размере 25%... Банк указал критерий сравнения и существенные условия оказания финансовых услуг в поясняющей сноске, выполненной труднодоступной для восприятия", - говорится в сообщении.
Там сказано, что комиссия признала рекламу ненадлежащей, поскольку такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно преимуществ банка и его финансовых услуг.
Управление выдало кредитной организации предписание о прекращении нарушения закона. В случае его неисполнения банку грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
#Отделение Альфа-банка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка
10:28
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала