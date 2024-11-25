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"Бессердечно": в США возмутились из-за аморального признания по Украине
"Бессердечно": в США возмутились из-за аморального признания по Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Бессердечно": в США возмутились из-за аморального признания по Украине
Намерение Вашингтона завладеть украинскими ресурсами стало наиболее аморальной причиной поддержки конфликта на Украине. Об этом в социальной сети Х заметил... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T10:25+0300
2024-11-25T10:25+0300
2024-11-25T10:25+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Намерение Вашингтона завладеть украинскими ресурсами стало наиболее аморальной причиной поддержки конфликта на Украине. Об этом в социальной сети Х заметил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис."Одно из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний о том, почему мы поддерживаем войну", — написал он в ответ на заявление сенатора Линдси Грэма* о том, что Соединенные Штаты ждут момента, чтобы получить редкие минеральные ресурсы на украинской территории.Он добавил, что Грэм* очень наивен, если считает, что Россия позволит США контролировать Украину и ее ресурсы. Грэм* ранее заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте в Украине, так как они не получат украинские природные ресурсы, стоимость которых он оценил в десять-двенадцать триллионов долларов.Сенатор также отмечал, что Украина является самой богатой страной в Европе и сидит на золотой жиле, но если Киев проиграет, все ресурсы достанутся России и Китаю.*Внесен в перечень террористов и экстремистов
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Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА
"Бессердечно": в США возмутились из-за аморального признания по Украине
Дэвис: ресурсы Украины стали самым аморальным поводом для поддержки конфликта
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ.
Намерение Вашингтона завладеть украинскими ресурсами стало наиболее аморальной причиной поддержки конфликта на Украине. Об этом в социальной сети Х заметил
американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
"Одно из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний о том, почему мы поддерживаем войну", — написал он в ответ на заявление сенатора Линдси Грэма* о том, что Соединенные Штаты ждут момента, чтобы получить редкие минеральные ресурсы на украинской территории.
Он добавил, что Грэм* очень наивен, если считает, что Россия позволит США контролировать Украину и ее ресурсы. Грэм* ранее заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте в Украине, так как они не получат украинские природные ресурсы, стоимость которых он оценил в десять-двенадцать триллионов долларов.
Сенатор также отмечал, что Украина является самой богатой страной в Европе и сидит на золотой жиле, но если Киев проиграет, все ресурсы достанутся России и Китаю.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов
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