https://1prime.ru/20241125/reyting-853052427.html

Составлен рейтинг регионов России по здоровому образу жизни

Составлен рейтинг регионов России по здоровому образу жизни - 25.11.2024, ПРАЙМ

Составлен рейтинг регионов России по здоровому образу жизни

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ) в восьмой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T05:42+0300

2024-11-25T05:42+0300

2024-11-25T05:42+0300

рейтинг

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ) в восьмой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. РЕЙТИНГ ЗОЖ Как отмечают многие эксперты, ведение здорового образа жизни и внимательное отношение к своему здоровью становится ценностью современного человека. Все больше получает распространение культура здоровья и осознанное отношение к своему самочувствию, которое позволяет вести активные образ жизни в любом возрасте. На государственном уровне реализуются множество программ по популяризации ЗОЖ, которые находят отклик среди населения. Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Результаты рейтинга свидетельствуют, что, как и в других сферах, между российскими регионами существуют значительные различия. В ЛИДЕРАХ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняты представителями Северного Кавказа и Юга России. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Республика Дагестан, на второй – Чеченская Республика. Следом за ними находятся Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия и Тульская область. Высокие позиции данных регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются высокой долей населения, занимающихся физкультурой и спортом, и низкой доли занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Республика Хакасия и Забайкальский край. По сравнению с прошлым годом ее состав не изменился. Низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, хотя по отдельным направлениям наметились положительные тенденции. По сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ в 83 российских регионах вырос рейтинговый балл, что свидетельствует о росте популярности ЗОЖ, и в двух – снизился. Самый заметный прирост рейтингового балла в Севастополе (+12,9 балла), что аналитики объясняют сохранением позитивной динамики по части показателей, входящих в расчет рейтинга. За прошедший год в городе выросла доля занимающихся физкультурой и спортом, снизились потребление табачных изделий и объемы продаж алкогольной продукции. Кроме того, на 11,5 балла вырос итоговый рейтинговый балл в Удмуртской Республике, на 10,5 балла – в Забайкальском крае, 10,1 балла прибавил итоговый результат в Республике Крым. Как было отмечено выше, снижение итогового балла произошло всего в двух регионах в рейтинге: у Ямало-Ненецкого автономного округа (-2,1 балла) и Карачаево-Черкесской Республики (-0,6 балла). ТЕНДЕНЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗОЖ За прошедший 2023 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта РФ, составила 56,8%, что на 3,9 процентных пункта выше, чем годом ранее. Согласно данным Минспорта РФ, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, являются Сахалинская область (67,1%), Тамбовская область (65,7%), Краснодарский край (64,9%), Республика Татарстан (62,9%) и Тюменская область (62%). Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2023 году, 16,4% россиян курит каждый день и 2,3% - периодически, но не каждый день. По итогам 2022 года 19,2% жителей России были потребителями табака. В основном курильщиками являются люди в возрасте от 35 до 59 лет (суммарно 48,2%). При этом почти 68% мужчин и 92% женщин полностью отказались от курения или не употребляли табачные изделия вовсе. Также отмечается, что среди молодежи эти доли еще выше: 80% мужчин и 93% женщин в возрасте от 16 до 29 лет не курят или отказались от этой вредной привычки. Согласно этому исследованию, которое проводилось пятый год подряд, наблюдается тенденция сокращения доли курильщиков, на фоне которой снижается и потребление табачных изделий – по итогам 2023 года они выросли всего в 16 российских регионах, согласно рейтингу. Но с потреблением алкоголя ситуация за год в лучшую сторону не изменилась. Для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Новости использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2023 года в среднем по России составил 7,6 литра и, по сравнению с 2022 годом, не изменился. В 2018-2021 годы этот показатель составлял 7,3-7,4 литра. При этом в 35 регионах данный показатель ниже общероссийского уровня (34 – в 2022 году), но сокращение продаж алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя наблюдается всего в 26 субъектах РФ и в 20 регионах продажи остались на том же уровне, что и годом ранее. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы семь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. Использовались показатели за последние три года, усредненные со взвешиванием. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл субъекта РФ в интервале значений от 1 до 100. Значение рейтингового балла определялось путем обработки множества значений данного показателя всех российских субъектов таким образом, чтобы субъект РФ с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением – 1. При этом при определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого субъекта РФ в списке всех субъектов РФ по данному показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Интегральный рейтинговый балл субъекта РФ определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей. Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, министерства внутренних дел РФ, министерства спорта РФ.

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рейтинг