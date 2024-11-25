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Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот с Арменией
Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот с Арменией - 25.11.2024, ПРАЙМ
Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот с Арменией
Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T01:47+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
"Если говорить о конкретных цифрах, то уже в первом полугодии 2024-го товарооборот между Россией и Арменией превысил отметку в 8,3 миллиарда, перекрыв показатели за весь прошлый год - 7,4 миллиарда долларов. Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные 14-16 миллиардов долларов", - сказал посол в интервью "Известиям".
Он добавил, что идет работа над запуском в Армении совместных экономических проектов, которые внесут вклад в развитие армянской промышленности, а также создадут новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет.
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Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот с Арменией
Посол Копыркин: Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот с Арменией
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
"Если говорить о конкретных цифрах, то уже в первом полугодии 2024-го товарооборот между Россией и Арменией превысил отметку в 8,3 миллиарда, перекрыв показатели за весь прошлый год - 7,4 миллиарда долларов. Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные 14-16 миллиардов долларов", - сказал посол в интервью "Известиям".
Он добавил, что идет работа над запуском в Армении совместных экономических проектов, которые внесут вклад в развитие армянской промышленности, а также создадут новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет.