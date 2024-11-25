https://1prime.ru/20241125/rumyniya-853064543.html

"Великолепная пощечина ЕС". Во Франции оценили результаты выборов в Румынии

"Великолепная пощечина ЕС". Во Франции оценили результаты выборов в Румынии - 25.11.2024, ПРАЙМ

"Великолепная пощечина ЕС". Во Франции оценили результаты выборов в Румынии

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии являются неожиданными и оскорбительными для ЕС и НАТО. Об этом заявил в социальной сети Х французский... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T13:17+0300

2024-11-25T13:17+0300

2024-11-25T13:17+0300

политика

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии являются неожиданными и оскорбительными для ЕС и НАТО. Об этом заявил в социальной сети Х французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах. Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!" - отметил Филиппо в публикации.В Румынии состоялись президентские выборы, и по предварительным данным победитель определится во втором туре. По результатам подсчета 99,9% голосов, на первом месте находится независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности и поддержку национальной экономики, а также не считает, что защита НАТО гарантирует безопасность Румынии.Джеорджеску также отмечал, что не имеет связей с Москвой, но "тянется к русской культуре". Кроме того, Румыния только останется в плюсе, если установит хорошие отношения с российской стороной.

https://1prime.ru/20241026/rumyniya-852445309.html

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