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"Великолепная пощечина ЕС". Во Франции оценили результаты выборов в Румынии - 25.11.2024, ПРАЙМ
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"Великолепная пощечина ЕС". Во Франции оценили результаты выборов в Румынии
"Великолепная пощечина ЕС". Во Франции оценили результаты выборов в Румынии - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Великолепная пощечина ЕС". Во Франции оценили результаты выборов в Румынии
Результаты первого тура президентских выборов в Румынии являются неожиданными и оскорбительными для ЕС и НАТО. Об этом заявил в социальной сети Х французский... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T13:17+0300
2024-11-25T13:17+0300
политика
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии являются неожиданными и оскорбительными для ЕС и НАТО. Об этом заявил в социальной сети Х французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах. Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!" - отметил Филиппо в публикации.В Румынии состоялись президентские выборы, и по предварительным данным победитель определится во втором туре. По результатам подсчета 99,9% голосов, на первом месте находится независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности и поддержку национальной экономики, а также не считает, что защита НАТО гарантирует безопасность Румынии.Джеорджеску также отмечал, что не имеет связей с Москвой, но "тянется к русской культуре". Кроме того, Румыния только останется в плюсе, если установит хорошие отношения с российской стороной.
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франция, румыния, ес
Политика, ФРАНЦИЯ, РУМЫНИЯ, ЕС
13:17 25.11.2024
 
"Великолепная пощечина ЕС". Во Франции оценили результаты выборов в Румынии

Филиппо: результаты выборов в Румынии стали пощечиной для ЕС и НАТО

© Public Domain/ Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
© Public Domain/ Arlington National Cemetery
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии являются неожиданными и оскорбительными для ЕС и НАТО. Об этом заявил в социальной сети Х французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах. Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!" - отметил Филиппо в публикации.
В Румынии состоялись президентские выборы, и по предварительным данным победитель определится во втором туре. По результатам подсчета 99,9% голосов, на первом месте находится независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности и поддержку национальной экономики, а также не считает, что защита НАТО гарантирует безопасность Румынии.
Джеорджеску также отмечал, что не имеет связей с Москвой, но "тянется к русской культуре". Кроме того, Румыния только останется в плюсе, если установит хорошие отношения с российской стороной.
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