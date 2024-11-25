https://1prime.ru/20241125/rusal-853059999.html
"Русал" сократит производство алюминия
"Русал" сократит производство алюминия - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Русал" сократит производство алюминия
"Русал" оптимизирует мощности по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн, сообщает... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T10:50+0300
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2024-11-25T10:50+0300
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Русал" оптимизирует мощности по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн, сообщает пресс-служба компании. "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тысяч тонн", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что сейчас компания закупает более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, что оказывает давление на маржинальность производства. Так, с начала 2024 года цены на глинозем выросли почти вдвое – до более чем 700 долларов за тонну, в результате стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%, добавили в компании. "Рост цен на глинозем не компенсируется пропорциональным ростом цены алюминия на фоне сохранения слабой макроэкономической конъюнктуры и профицита предложения металла на рынке. Замедление темпов экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики приводят к снижению выпуска в ведущих отраслях-потребителях алюминия, включая строительство и производство автомобилей, что ведет к снижению спроса на ключевые металлы, - отмечается в сообщении. Уточняется, что оптимизация не затронет социальные инициативы компании. "Русал" сохранит численность трудовых коллективов и соцпрограммы на всех производственных площадках, добавили там. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). По итогам первого полугодия "Русал" увеличил выпуск алюминия на 2,3%, до 1,957 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов компании.
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россия, русал
"Русал" сократит производство алюминия
"Русал" сократит производство алюминия на фоне высоких цен на глинозем
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Русал" оптимизирует мощности по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн, сообщает пресс-служба компании.
"Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тысяч тонн", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что сейчас компания закупает более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, что оказывает давление на маржинальность производства. Так, с начала 2024 года цены на глинозем выросли почти вдвое – до более чем 700 долларов за тонну, в результате стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%, добавили в компании.
"Рост цен на глинозем не компенсируется пропорциональным ростом цены алюминия на фоне сохранения слабой макроэкономической конъюнктуры и профицита предложения металла на рынке. Замедление темпов экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики приводят к снижению выпуска в ведущих отраслях-потребителях алюминия, включая строительство и производство автомобилей, что ведет к снижению спроса на ключевые металлы, - отмечается в сообщении.
Уточняется, что оптимизация не затронет социальные инициативы компании. "Русал" сохранит численность трудовых коллективов и соцпрограммы на всех производственных площадках, добавили там.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). По итогам первого полугодия "Русал" увеличил выпуск алюминия на 2,3%, до 1,957 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов компании.
Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия