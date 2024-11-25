Пятничный отскок рынка — не убедительно

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу открылся с большим гэпом вверх, в моменте рост превышал 2%, а на пике сессии было выше 2628 п. Но закрытие под 2590 п. и лишь в +0,7%. На рынке по-прежнему волатильно и нервозно из-за обострения геополитики и рисков очередного повышения ключевой ставки — на таком фоне покупательная активность пониженная. Важная техническая поддержка в бенчмарке в области 2550 п., ее сдавать нельзя, а то резко повысятся риски пролива рынка на осенние минимумы.Сильнее рынка — акции Полюса (+2,4%). Золото хорошо отскочило, унция вернулась на $2700, а следом за металлом подорожали и бумаги производителя. Есть вероятность краткосрочно пройти вверх к 15 000 руб. Долгосрочная цель — 17 000 руб.Слабее рынка — бумаги ТКС Холдинга (-5,1%). Сегодня там еще и дивгэп на величину выплат 92,5 руб. Интересная поддержка под отскок будет в области 2350 руб. Долгосрочный потенциал к 4600 руб., или +88% от текущих.А рубль рухнул на минимумы конца марта 2022 г. Монотонная девальвация переросла в резкое ослабление, волатильность инвалют расширилась. Возможно, с целью ценовой стабильности и купирования проинфляционного фактора финансовым властям пора на это обратить внимание.
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу открылся с большим гэпом вверх, в моменте рост превышал 2%, а на пике сессии было выше 2628 п. Но закрытие под 2590 п. и лишь в +0,7%. На рынке по-прежнему волатильно и нервозно из-за обострения геополитики и рисков очередного повышения ключевой ставки — на таком фоне покупательная активность пониженная. Важная техническая поддержка в бенчмарке в области 2550 п., ее сдавать нельзя, а то резко повысятся риски пролива рынка на осенние минимумы.
Сильнее рынка — акции Полюса (+2,4%). Золото хорошо отскочило, унция вернулась на $2700, а следом за металлом подорожали и бумаги производителя. Есть вероятность краткосрочно пройти вверх к 15 000 руб. Долгосрочная цель — 17 000 руб.
Слабее рынка — бумаги ТКС Холдинга (-5,1%). Сегодня там еще и дивгэп на величину выплат 92,5 руб. Интересная поддержка под отскок будет в области 2350 руб. Долгосрочный потенциал к 4600 руб., или +88% от текущих.
А рубль рухнул на минимумы конца марта 2022 г. Монотонная девальвация переросла в резкое ослабление, волатильность инвалют расширилась. Возможно, с целью ценовой стабильности и купирования проинфляционного фактора финансовым властям пора на это обратить внимание.
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