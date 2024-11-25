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Спад продолжается, доллар летит к 115 рублям

Спад продолжается, доллар летит к 115 рублям - 25.11.2024, ПРАЙМ

Спад продолжается, доллар летит к 115 рублям

В пятницу, 22 ноября, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 2,16%, до 103,47 рубля, евро/рубль – на 1,40%, до 107,46 рубля,... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T08:17+0300

2024-11-25T08:17+0300

2024-11-25T08:17+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В пятницу, 22 ноября, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 2,16%, до 103,47 рубля, евро/рубль – на 1,40%, до 107,46 рубля, юань/рубль – на 0,86%, до 14,07 рубля. Центральный банк установил официальные курсы на выходные и понедельник: доллар – 102,5761 рубля, евро – 107,4252 рубля.Ситуация на локальном валютном рынке остается напряженной. В последний день недели мы наблюдали существенное ослабление нацвалюты. Серьезное ухудшение ситуации и причины ее падения весьма существенны. Российская валюта оказалась под мощным давлением после того, как Минфин США ввел новый пакет санкций, затронувший ключевые финансовые институты страны. Под ограничения попали 11 высокопоставленных сотрудников Центрального банка, включая первых зампредов Дмитрия Тулина и Владимира Чистюхина. Более того, санкции распространились на более чем 50 российских банков, среди которых такие крупные игроки, как Газпромбанк, "ДОМ.РФ" и БКС банк.Особую тревогу вызывает предупреждение OFAC о рисках санкций для иностранных финансовых организаций, которые работают с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Это может существенно ограничить возможности международных расчетов для российского бизнеса.Текущая ситуация на нефтяном рынке характеризуется повышенной волатильностью. В пятницу мы наблюдали рост цен на Brent на 1,26%, до 75,17 доллара за баррель. Я вижу несколько ключевых факторов, определяющих динамику нефтяного рынка.Во-первых, геополитическая напряженность остается высокой после недавних событий в Украине и России, где впервые была применена новая ракетная система "Орешник".Во-вторых, спрос на нефть демонстрирует признаки восстановления, особенно со стороны крупнейших импортеров – Китая и Индии. В частности, Китай увеличил импорт нефти на фоне привлекательных цен, а индийские нефтепереработчики нарастили объемы переработки на 3% год к году до 5,04 млн баррелей в сутки. Дополнительную поддержку ценам может оказать позиция ОПЕК+, которая стремится поддерживать стабильность на рынке.В понедельник, 25 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 74,33 доллара. Несмотря на восстановление, покупатели остаются под давлением. Чтобы переломить ситуацию, им нужно пройти уровень 76,50 доллара. Только после этого можно говорить о продолжении роста котировок до 80 долларов за баррель. Поддержка находится на уровне 70,50 доллара. Ее пробой для покупателей станет болезненным, поскольку резко увеличатся продажи на фоне технических факторов.Давление на рубль может усилиться в ближайшее время из-за комбинации геополитических факторов и новых санкционных ограничений. Единственным фактором поддержки может стать предстоящий налоговый период, когда экспортеры традиционно увеличивают продажи валютной выручки, но этого может оказаться недостаточно для существенного укрепления рубля в текущих условиях.Цена находится в значимой зоне 102-105 рублей. Власти не комментируют ситуацию, значит иностранные валюты продолжат искать выше точку боли для ЦБ России. Рубль никогда сам не разворачивается. А учитывая, что после введения санкций против Мосбиржи валютного рынка по сути больше нет, то он находится в руках ЦБ, а значит, управляемый. По моим расчетам, пробой уровня 105 рублей откроет доллару дорогу к отметке 115 рублей – новая реальность в условиях санкций и затруднений в расчетах.Индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 2581,05 п., тогда как индекс РТС снизился на 1,37%, до 792,67 п. Рост индекса проходил на фоне ослабления рубля и роста цен на нефть. Считаю, что текущая ситуация против рубля, а значит риски падения ниже 2540 п. составляют более 75%. Вероятность падения снизится до 40%, если индекс Мосбиржи закроется выше 2635 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/82837/58/828375808_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_a4d88b31813e28d55792658bf809d60f.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/82837/58/828375808_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_a4d88b31813e28d55792658bf809d60f.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/82837/58/828375808_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_a4d88b31813e28d55792658bf809d60f.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют, рубль