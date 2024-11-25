https://1prime.ru/20241125/rynok-aktsiy-853056515.html

Привлекательная оценка

Привлекательная оценка - 25.11.2024, ПРАЙМ

Привлекательная оценка

Рыночные настроения остаются слабыми, несмотря на попытку восстановления в пятницу. Индекс МосБиржи в последний рабочий день повысился на 0,48% до 2581,05 п.,... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T08:58+0300

2024-11-25T08:58+0300

2024-11-25T08:58+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Рыночные настроения остаются слабыми, несмотря на попытку восстановления в пятницу. Индекс МосБиржи в последний рабочий день повысился на 0,48% до 2581,05 п., тем не менее индекс РТС снизился на 1,37% до 792,67 п. По итогам недели оба индекса потеряли соответственно 5,77% и 8,14%. Динамика на рынке суверенного долга тоже не радовала, за неделю индекс RGBI потерял 1,21%.Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 19-47 б. п. на отрезке 2-10 лет на фоне опережающего роста доходности облигаций на дальнем отрезке кривой. Доходность 10-летних ОФЗ повысилась до 16,23%, на фоне чего спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ сократился за неделю на 28 б. п. (до 460 б. п.). Такая динамика отражает сохраняющиеся опасения перед повышением ключевой ставки на заседании Банка России в декабре. В пользу такого сценария выступают опубликованные на прошлой неделе данные Росстата по индексу потребительских цен. Аргументов в пользу очередного повышения ставки добавляют и другие данные, вышедшие на прошлой неделе.Несмотря на высокую ключевую ставку, количество ипотечных договоров в Москве в октябре увеличилось на 5,7% по сравнению с октябрем 2023 года, а по сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 23,7%. Сложно объяснить с чем именно связан такой рост числа ипотечных договоров, скорее всего, с исчерпанием лимитов по семейной ипотеке, о чем банки заранее предупреждали. На этом фоне заемщики, возможно, поспешили заключить ипотечные договора. Банк России, в свою очередь, стремится к замедлению кредитования в целом и может рассматривать рост числа ипотечных договоров в качестве оправдания жесткой позиции.Котировки золота на прошлой неделе нашли поддержку в области линии 20-недельного скользящего среднего и повысились по итогам недели на 5,97%, что соответствует самому сильному недельному росту с марта 2023 года. Примечательно, что повышение котировок золота на прошлой неделе сочеталось с укреплением доллара, индекс доллара США за неделю повысился на 0,77%. Дальнейший рост котировок золота может встретить психологическое сопротивление в области круглой отметки 2700 долларов за унцию. Тем не менее для российских инвесторов золото сохраняет привлекательность с точки зрения защитного инструмента, с помощью которого можно хеджировать риски ослабления рубля.На текущей неделе внимание инвесторов привлекут очередная порция недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, а также данные по росту реальных зарплат в сентябре и уровню безработицы в октябре, которые позволят оценить состояние рынка труда. Последнее время жесткие условия на рынке труда оставались одним из основных проинфляционных факторов, обуславливающих жесткую позицию Банка России.Тем не менее индекс МосБиржи уже опустился ниже 2600 п., и ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики могут быть в значительной степени учтены в котировках акций. Таким образом, дальнейшее снижение индекса в направлении 2500 п. может предоставить привлекательные возможности для формирования долгосрочных позиций на рынке акций.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют