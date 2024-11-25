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Российский рынок акций открыл торги 25 ноября повышением
Российский рынок акций открыл торги 25 ноября повышением - 25.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций открыл торги 25 ноября повышением
Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается на 0,27%, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T10:08+0300
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россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается на 0,27%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,27% - до 2 588,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,29%, до 842,56 пункта.
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россия, российский рынок акций
РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций открыл торги 25 ноября повышением
Российский рынок акций открыл торги 25 ноября ростом на 0,27 процента
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается на 0,27%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,27% - до 2 588,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,29%, до 842,56 пункта.