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Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет
Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет - 25.11.2024, ПРАЙМ
Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет
В Литве вблизи аэропорта Вильнюса потерпел крушение грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL, сообщает Reuters. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T08:05+0300
2024-11-25T08:11+0300
происшествия
литва
авиация
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Литве вблизи аэропорта Вильнюса потерпел крушение грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL, сообщает Reuters."Грузовой самолет DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса", - сообщает агентство со ссылкой на представителя литовской полиции.
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литва, авиация
Происшествия, ЛИТВА, авиация
08:05 25.11.2024 (обновлено: 08:11 25.11.2024)
 
Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет

В Литве вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет.

© Unsplash/Gantas VaičiulėnasВид на Вильнюс, Литва
Вид на Вильнюс, Литва
© Unsplash/Gantas Vaičiulėnas
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Литве вблизи аэропорта Вильнюса потерпел крушение грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL, сообщает Reuters.
"Грузовой самолет DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса", - сообщает агентство со ссылкой на представителя литовской полиции.
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