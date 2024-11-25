https://1prime.ru/20241125/samolet-853055512.html
Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет
Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет - 25.11.2024, ПРАЙМ
Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет
В Литве вблизи аэропорта Вильнюса потерпел крушение грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL, сообщает Reuters. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T08:05+0300
2024-11-25T08:05+0300
2024-11-25T08:11+0300
происшествия
литва
авиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/44/841374453_0:57:2401:1407_1920x0_80_0_0_07e3dd51f5f36d0d691e0ad5d83d46f1.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Литве вблизи аэропорта Вильнюса потерпел крушение грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL, сообщает Reuters."Грузовой самолет DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса", - сообщает агентство со ссылкой на представителя литовской полиции.
https://1prime.ru/20241125/antal'ja-853051274.html
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/44/841374453_127:0:2260:1600_1920x0_80_0_0_e92f598eab15f49cece8d05110c2aaf0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, авиация
Происшествия, ЛИТВА, авиация
Вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет
В Литве вблизи аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет.